Air Europa amplia il programma di intrattenimento a bordo

Con l’obiettivo di offrire ai passeggeri un’esperienza unica, Air Europa amplia la già ricca offerta di intrattenimento di bordo con una vasta serie di contenuti audio.

In partnership con Audible, uno dei maggiori player di intrattenimento audio al mondo, tutti gli aeromobili Dreamliner della compagnia spagnola che coprono le rotte transoceaniche, ora hanno più di 200 ore di prodotti audio tra i più vari e vasti, in inglese e spagnolo. I nuovi contenuti spaziano dai classici ai documentari, dalle migliori serie televisive a libri di self-helping e podcast.

Da oggi i passeggeri avranno accesso alle narrazioni dei libri più venduti e a contenuti originali prodotti e sviluppati da Audible e, anche per i bimbi, è previsto un palinsesto totalmente dedicato con file multimediali adattati alle loro esigenze. Tra le proposte di intrattenimento si aggiungono inoltre i corsi in lingua inglese per tutti i passeggeri che, se lo desidereranno, potranno ascoltare le lezioni del noto professore Richard Vaughan.

Air Europa desidera infine promuovere questo servizio a tutti i suoi clienti SUMA consentendo loro di averne accesso gratuitamente, per due mesi, utilizzando un codice promozionale attraverso il sito www.audible.es/aireuropa. L’implementazione dei contenuti audio si aggiunge al miglioramento del servizio di intrattenimento che Air Europa ha realizzato sui suoi aerei a lungo raggio, raddoppiando il numero di titoli di film, serie e documentari che il cliente può visualizzare sugli schermi dei Dreamliner.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)