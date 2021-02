I motori Pratt & Whitney GTF equipaggeranno la Air France A220 fleet

Pratt & Whitney ha annunciato oggi che Air France-KLM Group ha finalizzato un ordine per oltre 120 motori GTF, per equipaggiare una flotta di 60 Airbus A220-300. Questi motori saranno supportati da Pratt & Whitney attraverso un long-term comprehensive service agreement, con engine maintenance che sarà eseguita da AFI KLM E&M. La consegna del primo aereo è prevista per settembre 2021.

“Grazie in gran parte ai motori Pratt & Whitney GTF, ci aspettiamo che la nostra flotta A220 offra significativi vantaggi economici e operativi ad Air France e rumorosità ed emissioni molto inferiori, a vantaggio dei nostri clienti, delle comunità e del pianeta”, ha affermato Angus Clarke, Air France Chief Commercial Officer, responsible for Fleet Strategy. “Non vediamo l’ora di lavorare insieme a Pratt & Whitney per servire i nostri clienti”.

“Siamo onorati della fiducia che Air France ha riposto nei nostri GTF engines and services e siamo entusiasti di accogliere nuovamente Air France come cliente”, ha affermato Rick Deurloo, chief commercial officer at Pratt & Whitney. “Non vediamo l’ora di supportarli con la loro flotta A220 per gli anni a venire”.

L’A220, dotato esclusivamente di motori GTF, offre costi operativi notevolmente inferiori rispetto agli aeromobili della generazione precedente. I motori offrono miglioramenti a due cifre in fuel and carbon emissions. Forniscono inoltre una significativa riduzione dell’impronta acustica e producono emissioni di NOx del 50% inferiori all’International Civil Aviation Organization (ICAO) CAEP/6 regulation.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Airbus)