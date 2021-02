IATA: il 2020 anno peggiore per l’Air Cargo Demand dall’inizio del monitoraggio delle performance

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato i dati per i global air freight markets. La domanda per l’air cargo è diminuita del 10,6% nel 2020 rispetto al 2019. Questo è stato il più forte calo della domanda anno su anno da quando IATA ha iniziato a monitorare le cargo performance nel 1990, superando il calo del 6% del global trade di merci.

La global demand nel 2020, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK) è stata del 10,6% inferiore ai livelli del 2019 (-11,8% per le operazioni internazionali). La global capacity, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è diminuita del 23,3% nel 2020 (-24,1% per le operazioni internazionali) rispetto al 2019, più del doppio della contrazione della domanda.

A causa della mancanza di capacità disponibile, i cargo load factors sono aumentati del 7,7% nel 2020. Ciò ha contribuito ad aumentare i rendimenti e le entrate, fornendo supporto alle compagnie aeree e ad alcuni long-haul passenger services a fronte del crollo dei ricavi passeggeri.

“I miglioramenti verso la fine dell’anno sono stati dimostrati a dicembre, quando la domanda globale era inferiore dello 0,5% rispetto ai livelli dell’anno precedente (-2,3% per le operazioni internazionali). La capacità globale è stata del 17,7% inferiore ai livelli dell’anno precedente (-20,6% per le operazioni internazionali). Questo dato è molto più profondo della contrazione della domanda, indicando la continua e grave crisi di capacità. Con lo stallo della ripresa nei mercati passeggeri, non c’è fine alla crisi di capacità”, afferma IATA.

“L’air cargo sta sopravvivendo alla crisi in condizioni migliori rispetto al settore passeggeri. Per molte compagnie aeree, il 2020 ha visto l’air cargo diventare una fonte vitale di entrate, nonostante l’indebolimento della domanda. Ma con gran parte della flotta passeggeri a terra, soddisfare la domanda senza belly capacity continua a essere una sfida enorme. Inoltre, poiché i paesi rafforzano le restrizioni ai viaggi di fronte alle nuove varianti del coronavirus, è difficile vedere miglioramenti nella passenger demand o nella crisi di capacità. Il 2021 sarà un altro anno difficile”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

Forti variazioni sono evidenti nella performance regionale dell’air cargo nel 2020. I vettori nordamericani e africani hanno registrato un aumento annuo della domanda nel 2020 (+1,1% e +1,0%, rispettivamente), mentre tutte le altre regioni sono rimaste in territorio negativo rispetto al 2019. La domanda internazionale è diminuita in tutte le regioni ad eccezione dell’Africa, che ha registrato un aumento dell’1,9% nel 2020 rispetto all’anno precedente.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un calo della domanda del 15,2% nel 2020 rispetto al 2019 (-13,2% per le operazioni internazionali) e un calo della capacità del 27,4% (-26,2% per le operazioni internazionali). A dicembre le compagnie aeree della regione hanno registrato una diminuzione della domanda internazionale del 3,9% rispetto all’anno precedente. Dopo una pausa nella ripresa nel terzo trimestre, la domanda sta migliorando, guidata da un rimbalzo dell’attività manifatturiera e degli ordini di esportazione dalla Cina e dalla Corea del Sud. La capacità internazionale è rimasta limitata a dicembre, in calo del 25,1%.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento della domanda dell’1,1% nel 2020 rispetto al 2019 (-5,2% per le operazioni internazionali) e una diminuzione della capacità del 15,9% (-19,7% per le operazioni internazionali). A dicembre i vettori della regione hanno registrato un aumento del 3,1% della domanda internazionale. Questa è stata la performance mensile più forte dalla fine del 2018. Il forte traffico sulle rotte Asia-Nord America, che è aumentato del 2,1% nel 2020, ha contribuito alla performance, trainata dalla forte domanda da parte dei consumatori nordamericani di beni prodotti in Asia. La capacità è rimasta limitata, in calo del 14,1% a dicembre.

I vettori europei hanno registrato un calo della domanda del 16,0% nel 2020 rispetto al 2019 (-16,2% per le operazioni internazionali) e un calo della capacità del 27,1% (-27,1% per le operazioni internazionali). A dicembre le compagnie aeree hanno registrato una diminuzione della domanda internazionale del 5,6% rispetto all’anno precedente. Dopo una pausa nella ripresa a novembre, la domanda destagionalizzata è cresciuta del 7% mese su mese a dicembre, il più grande aumento di tutte le regioni. Tuttavia, nuovi blocchi e condizioni economiche avverse nella regione mettono a rischio la ripresa. La mancanza di capacità rimane una sfida, poiché la capacità internazionale è diminuita del 19,4% a dicembre.

I vettori del Medio Oriente hanno registrato un calo della domanda del 9,5% nel 2020 rispetto al 2019 (-9,5% per le operazioni internazionali) e un calo della capacità del 20,9% (-20,6% per le operazioni internazionali). Dopo un leggero rallentamento della ripresa a novembre, i vettori della regione hanno registrato una buona performance a dicembre, registrando un aumento del 2,3% della domanda internazionale. La capacità internazionale è diminuita del 18,2% a dicembre, invariata rispetto a novembre.

I vettori latinoamericani hanno registrato un calo della domanda del 21,3% nel 2020 rispetto al 2019 (-20,3% per le operazioni internazionali) e un calo della capacità del 35% (-33,6% per le operazioni internazionali). A dicembre gli international cargo volumes sono diminuiti del 19,0% rispetto all’anno precedente. L’air cargo recovery nella regione è stato influenzato da condizioni economiche avverse in mercati come Messico, Argentina e Perù. La capacità rimane fortemente limitata nella regione. La capacità internazionale è diminuita a dicembre del 36,7%, in aumento dal 30,4% di novembre.

Le compagnie aeree africane hanno visto la domanda crescere dell’1,0% nel 2020 rispetto al 2019 (1,9% per le operazioni internazionali), con un calo della capacità del 17,3% (-15,8% per le operazioni internazionali). Le compagnie aeree africane hanno registrato la crescita internazionale più forte di tutte le regioni nel 2020 e anche a dicembre. La domanda internazionale nel mese è cresciuta del 6,3% su base annua. Le compagnie aeree africane detengono ora la stessa quota del global international cargo market dei vettori dell’America Latina (2,4%). La capacità internazionale è diminuita del 21,6% a dicembre, in aumento dal 18,6% in novembre.

(Ufficio Stampa IATA)