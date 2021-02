News Brevi – 03.02.2021

ITALIAN MISSION AWARDS 2021: AL VIA LE CANDIDATURE PER L’OTTAVA EDIZIONE – Dal 1° febbraio sarà possibile candidarsi all’ottava edizione degli Italian Mission Awards, il premio della casa editrice Newsteca dedicato al business travel. E per farlo basterà, come di consueto, compilare il questionario relativo alla categoria prescelta sul sito www.italianmissionawards.it. “Lo scorso settembre la serata di gala di IMA, organizzata in presenza al SuperstudioPiù di Milano, è stata accolta con grande entusiasmo dall’intera business travel industry, desiderosa di incontrarsi nuovamente dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia. 147 le candidature ricevute, 30 i premi consegnati e 230 le persone che hanno preso parte alla cena di gala. Così, forti di questo successo, abbiamo deciso di proporre l’evento anche quest’anno affinché sia di buon auspicio per una rapida ripresa del settore”, afferma il comunicato. Le categorie di IMA 2021 per quanto riguarda il trasporto aereo sono: miglior compagnia aerea per i viaggiatori d’affari – lungo raggio; miglior compagnia aerea per i viaggiatori d’affari – corto e medio raggio; miglior economy class; miglior premium economy class; miglior business class; miglior compagnia aerea per viaggi d’affari.

AMERICAN AIRLINES ESPANDE L’ACCETTAZIONE DELL’APP VERIFLY – American Airlines continua a rendere più facile per i clienti viaggiare da e verso destinazioni internazionali ampliando l’accettazione di VeriFLY, il mobile health wallet che semplifica i requisiti di verifica dei test. A partire da mercoledì 3 febbraio, i clienti che viaggiano da tutti gli aeroporti domestici di American in otto paesi avranno la possibilità di utilizzare l’app gratuita VeriFLY per caricare i documenti di viaggio richiesti, come i risultati dei test negativi COVID-19, e mostrare tali credenziali per viaggiare su American. In precedenza, la compagnia aerea accettava l’app per i viaggi in uscita dagli Stati Uniti solo dall’hub della compagnia aerea Miami International Airport (MIA). “Siamo costantemente alla ricerca di modi per rendere i viaggi più facili e semplici per i nostri clienti”, ha affermato Julie Rath, Vice President Customer Experience. “Tutti i nostri aeroporti accetteranno ora la verifica dei test tramite l’app VeriFLY, che è una grande espansione del trial a MIA iniziato lo scorso autunno. Con più partner come British Airways e altri in tutto il settore che espandono la loro accettazione di VeriFLY, possiamo promuovere il nostro obiettivo comune di prevenire la diffusione del COVID-19 e garantire la conformità alle normative locali che sono state messe in atto per proteggere i nostri clienti e membri del team”. I clienti possono utilizzare l’app VeriFLY per la verifica dei documenti quando viaggiano sulle seguenti rotte operate da American Airlines: international flights dagli U.S; direct and connecting flights da American’s domestic airports verso Regno Unito, Canada, Giamaica, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala. Per i clienti che viaggiano da Londra agli Stati Uniti, il partner commerciale di American, British Airways, inizierà a testare VeriFLY a partire dal 4 febbraio (leggi anche qui). Le due compagnie aeree sono la prima trans-Atlantic joint business alliance che accetterà un common mobile health passport per i clienti idonei a cui è consentito volare tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. I clienti possono scaricare l’app gratuita VeriFLY dall’App Store iOS o dal Google Play Store. Dovranno quindi creare un account, inserire la loro destinazione e caricare la documentazione richiesta. American sta assicurando che i clienti siano preparati per il volo introducendo strumenti che aiutano a viaggiare alla luce di COVID-19. I clienti possono visitare Prepared for the air per iniziare.

AIRLINK: CONNETTIVITA’ TRA IL SUD AFRICA E DESTINAZIONI IN TUTTA L’AFRICA – Airlink continuerà a fornire ai viaggiatori una connettività sicura, affidabile e conveniente tra il Sud Africa e le destinazioni in tutta l’Africa meridionale. Di recente Airlink si è separata dal partner storico, South African Airways ed è diventata una compagnia totalmente indipendente: ha ufficialmente cambiato il nome da “SA Airlink” a “Airlink”, ha cambiato il logo e sta progressivamente cambiando la livrea dei suoi aeromobili. Il piano commerciale della compagnia prevede accordi interline con le maggiori compagnie aeree internazionali, come Qatar Airways, Emirates, British Airways, KLM, Air France e United, la ripresa di tutti i collegamenti preesistenti, ormai quasi ultimata, e l’introduzione di nuove rotte regionali. Il network prevede una fitta rete di voli nazionali tra le principali città sudafricane (Johannesburg, Cape Town, Durban, Port Elizabeth e East London); numerose rotte regionali verso: Mozambico (Maputo, Beira, Pemba, Tete e Vilanculos ), Congo (Lubumbashi), Tanzania (Dar es Salaam ) Zimbabwe (Harare e Bulawayo), Zambia (Lusaka, Ndola, Livingstone), Namibia (Windhoek e Walvis Bay), Eswatini (Sikhuphe). Airlink prevede un servizio di business class su alcuni voli nazionali e regionali. La cabina di business class offre 6 ampi sedili con un comfort migliorato grazie a una generosa inclinazione dello schienale. Il servizio include il catering gratuito, bevande assortite, franchigia bagaglio aggiuntiva, imbarco prioritario e accesso alle lounge.

DELTA: IL CEO SI CONGRATULA CON IL NUOVO U.S SECRETARY OF TRANSPORTATION – Il CEO di Delta, Ed Bastian, ha rilasciato la seguente dichiarazione dopo che il Senato degli Stati Uniti ha confermato martedì Pete Buttigieg come transportation secretary: “A nome dei 75.000 dipendenti di Delta, desidero congratularmi con Pete Buttigieg per la sua conferma come U.S. Secretary of Transportation. Non vediamo l’ora di lavorare con il Segretario Buttigieg e il suo team nelle settimane e nei mesi a venire, mentre posizioniamo l’industria aerea statunitense per guidare la ripresa economica della nostra nazione”.

IBERIA: ESPERIENZA ACCADEMICA SUI VOLI – Iberia ed Esade hanno firmato un pionieristico accordo di collaborazione per promuovere l’esperienza accademica dei clienti e offrire contenuti accademici unici e innovativi sui voli. A tal fine, Esade incorpora nella piattaforma di contenuti digitali di Iberia una serie di “master class” di esperti e professori, con contenuti specifici per affrontare la trasformazione digitale e formarsi sugli ultimi progressi tecnologici e sulle competenze che richiedono le aziende. Esade offre nel sistema di intrattenimento di Iberia contenuti accademici specifici per ridurre il divario tecnologico, in un momento in cui la padronanza delle competenze chiave è sempre più richiesta per affrontare la sfida della trasformazione digitale nel Business. Business Agility, intelligenza artificiale, strategie di commercio digitale, le chiavi per guidare la quarta rivoluzione industriale, sono i primi contenuti che Esade include nella piattaforma di contenuti digitali sull’intrattenimento in volo di Iberia.

LEONARDO: AL QATAR UN SISTEMA DI FORMAZIONE, TEST E ADDESTRAMENTO IN AMBITO CYBER – Leonardo è stata scelta dal Qatar Computing Research Institute (QCRI) per fornire un sistema di Cyber Range & Training per l’addestramento degli operatori e la valutazione della resilienza delle infrastrutture ad attacchi informatici. Il contratto, firmato con la Qatar Foundation for Education, Science and Community Development – l’organizzazione a cui fa capo l’istituto di ricerca informatica QCRI – rientra nel quadro dei recenti accordi di cooperazione tra Italia e Qatar. Con la soluzione di Cyber Range & Training è possibile gestire un “processo di formazione”, che inizia con la progettazione del percorso di apprendimento e prosegue con specifiche sessioni formative, per permettere a studenti e operatori di esercitarsi grazie alla simulazione di scenari reali di attacco/difesa di varia complessità. Tali scenari coinvolgono sia sistemi informatici (IT) sia operativi (OT). L’obiettivo è addestrare team qualificati e aggiornati, pronti a prevenire e affrontare minacce cyber in costante evoluzione. “La scelta della piattaforma di Cyber Range & Training da parte di Qatar Computing Research Institute rappresenta un riconoscimento importante, sia perché si tratta di una soluzione affidabile e innovativa sviluppata da Leonardo e dai suoi partner, anche in un’ottica di open innovation, sia perché conferma la la fiducia dei clienti e l’efficacia della strategia di Leonardo sui mercati internazionali in ambito Cyber Security”, ha sottolineato Tommaso Profeta, Managing Director della Divisione Cyber Security di Leonardo. Il rapporto con il Qatar ha radici solide. L’azienda è infatti responsabile dell’elettronica per la gestione del traffico aereo e delle apparecchiature meteorologiche per l’Hamad International Airport, cui recentemente si è aggiunto un radar di sorveglianza per le operazioni di avvicinamento. Sono oltre 40 gli elicotteri Leonardo AW139 e AW189 impiegati nel Paese sia per applicazioni civili sia militari, La presenza in questo settore è, inoltre, nell’ambito del programma NH90 Qatar: poche settimane fa hanno volato i primi due elicotteri concepiti, rispettivamente, per operazioni navali e terrestri. La società è attiva anche nel settore navale ed è coinvolta, inoltre, in attività legate alle infrastrutture per la Coppa del Mondo FIFA 2022.