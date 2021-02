l motore F110 di GE equipaggia il primo volo del Boeing F-15EX

Due motori F110-GE-129 hanno equipaggiato il primo volo del Boeing F-15EX il 2 febbraio (leggi anche qui).

“A nome del team GE, congratulazioni a Boeing e all’United States Air Force per il primo volo dell’F-15EX”, ha affermato Shawn Warren, General Manager, GE Large Combat & Mobility Engines. “Questa pietra miliare riflette il lavoro di squadra e la dedizione focalizzata sulle capacità di questo eccezionale fighter. Siamo orgogliosi di equipaggiare l’F-15 fighter più avanzato dell’Air Force”.

A giugno, l’Air Force Life Cycle Management Center (AFLCM) ha scelto GE per equipaggiare i primi otto F-15EX. GE Aviation ha consegnato il primo set di motori F110 all’Air Force all’inizio di settembre e fornirà un totale di 19 motori al service branch entro il 2022.

Il motore F110-GE-129 è l’unico motore testato, integrato e certificato per il fly-by-wire F-15EX. Nel 2014, GE ha iniziato a investire risorse e si è impegnata a lungo termine per qualificarsi sull’F-15EX. GE ha una significativa esperienza e competenza in aircraft integration, che ha ottenuto con Boeing attraverso technology and software upgrades, software version changes e miglioramenti nelle performance e nella durata dell’F110.

Con active supply chain and fully operational production line, GE è pronta a soddisfare la domanda dell’Air Force per tutti gli F-15EX engine richiesti per soddisfare i branch’s rapid fielding requirements. Non sono necessari ulteriori sforzi di sviluppo per il programma F110, il che si traduce in nessun costo incrementale o rischi di consegna.

Il motore F110 ha alimentato tutti i nuovi F-15 consegnati negli ultimi otto anni.

“Siamo l’unico produttore di motori che è stato completamente impegnato nell’Advanced F-15 program sin dal primo giorno”, ha aggiunto Warren. “Negli ultimi dieci anni, abbiamo pianificato di espandere le capacità del motore F110. La continua richiesta di questo motore è una testimonianza del valore della sua tecnologia aggiornata e manterrà la linea di produzione aperta per gli anni a venire”.

Supportata da una continua infusione di nuove tecnologie, la famiglia di motori F110 ha superato 10 milioni di flight hours nel 2019, con il -129 engine che ha dimostrato 6.000 total accumulated cycle intervals e una media di oltre 750 ore di volo tra le shop visits.

Le nuove F110 variants sono state sottoposte al Service Life Extension Program (SLEP) di GE. Gli SLEP hardware upgrades includono una three-dimensional aerodynamic technology di successo derivata dalla famiglia di motori commerciali CFM56, oltre a upgrade per combustor and high-pressure turbine. Gli upgrades possono aiutare a fornire un miglioramento fino al 25% in cost-per-flight hour, un incremento del 50% della engine cycle life e un triplicamento dell’average time-on-wing.

L’F110-GE-129 ha anche applicazioni sugli Advanced F-15 in tutto il mondo. La Royal Saudi Air Force ha ricevuto il suo ultimo velivolo F-15SA con motore F110 nel dicembre 2020, mentre Singapore e la Corea del Sud continuano a fare affidamento sull’F110 per le loro varianti F-15. Si prevede che il Qatar riceverà la sua variante F-15, l’F-15QA, nel 2021. Inoltre, l’F110 equipaggia anche quasi il 70% degli aerei F-16C/D più avanzati della U.S. Air Force.

(Ufficio Stampa GE Aviation)