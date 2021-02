Boeing: il primo volo dell’F-15EX apre la strada alle consegne per l’ U.S. Air Force

Il nuovo Boeing F-15EX fighter jet ha completato il suo primo volo, aprendo la strada alla consegna anticipata dei primi due jet alla U.S. Air Force alla fine di questo trimestre. Il jet è decollato ed è atterrato dal St. Louis Lambert International Airport, completando un test flight di 90 minuti prima di tornare in aeroporto.

Il Boeing F-15 Chief Test Pilot Matt Giese ha verificato l’avionica, i sistemi avanzati e il software del jet multiruolo. Un test team, che ha monitorato i dati raccolti durante il volo in tempo reale, ha confermato che l’aereo si è comportato come previsto.

“Il successo del volo di oggi dimostra la sicurezza del jet e la prontezza a entrare a far parte della fighter fleet della nostra nazione”, ha affermato Prat Kumar, Boeing vice president and F-15 program manager. “La nostra forza lavoro è entusiasta di costruire un moderno fighter aircraft per l’U.S. Air Force. Il nostro cliente può sentirsi fiducioso nella sua decisione di investire in questa piattaforma, che è in grado di incorporare i più recenti battle management systems, sensori e armi grazie al digital airframe design e alla open mission systems architecture del jet”.

La digital backbone del fighter significa che può fungere da testbed per il futuro inserimento della tecnologia, una capacità chiave per l’Air Force. Le varianti moderne dell’F-15 includono fly-by-wire flight control, un nuovo cockpit digitale, il moderno AESA radar e l’ADCP-II, il mission computer più veloce del mondo. L’F-15EX, la versione più avanzata fino ad oggi, presenta l’Eagle Passive/Active Warning and Survivability System, electronic warfare system che migliora l’efficacia della missione e la sopravvivenza per gli operatori.

A luglio, l’Air Force ha assegnato a Boeing un contratto per la costruzione del primo lotto di otto jet. I piani futuri prevedono fino a 144 aerei.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing photo by Eric Shindelbower)