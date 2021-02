Copa Airlines e il governo di Panama avviano il test di IATA Travel Pass

L’International Air Transport Association (IATA) sta collaborando con il governo della Repubblica di Panama e Copa Airlines per testare IATA Travel Pass, un’app mobile per aiutare i passeggeri a gestire facilmente e in sicurezza i loro viaggi, in linea con i requisiti governativi per i test COVID-19 o le informazioni sui vaccini.

Panama è il primo governo a partecipare a un trial di IATA Travel Pass, che sarà essenziale per ristabilire la connettività globale gestendo i rischi COVID-19. Copa Airlines sarà il primo vettore nelle Americhe a testare IATA Travel Pass.

Utilizzando IATA Travel Pass, i passeggeri di Copa Airlines potranno creare un “passaporto digitale”. Ciò consentirà ai passeggeri di abbinare i propri itinerari di viaggio ai requisiti sanitari COVID-19 della loro destinazione e di convalidare la loro conformità. La fase di trial iniziale dovrebbe iniziare a marzo su voli selezionati dal Copa Hub of the Americas a Panama City.

“In Copa Airlines siamo orgogliosi di essere pionieri nell’implementazione di IATA Travel Pass, lavorando insieme a IATA e al governo di Panama. Il Travel Pass IATA semplificherà e migliorerà la conformità ai requisiti sanitari per i nostri passeggeri. Una soluzione standard internazionale per i passaporti sanitari digitali come IATA Travel Pass è la chiave per il riavvio sicuro dell’industria dei viaggi e del turismo, che è un importante contributo all’economia di Panama e dell’America Latina”, ha affermato Dan Gunn, Copa’s Senior Vice President for Operations.

“Il Governo di Panama sostiene l’implementazione di questo importante strumento sviluppato da IATA che, attraverso la sua integrazione con diversi stakeholder, permetterà ai passeggeri di rispettare i nostri requisiti di salute, ripristinando così la fiducia nei viaggi e nel turismo, pilastri importanti per la ripresa economica del Paese”, ha affermato Ivan Eskildsen, Administrator of the Panama Tourism Authority.

“Il Travel Pass IATA sta guadagnando terreno. Questa prova, la prima nelle Americhe, fornirà preziosi input e feedback per migliorare il programma Travel Pass. Questo è un passo importante per consentire i viaggi internazionali durante la pandemia, dando alle persone la sicurezza di soddisfare tutti i requisiti di ingresso COVID-19 da parte dei governi. Siamo orgogliosi di lavorare con Copa Airlines e il governo di Panama in questo processo fondamentale”, ha affermato Nick Careen, IATA Senior Vice President for Airport, Passenger, Cargo and Security.

“L’aviazione è la spina dorsale di molte economie nelle Americhe. Con la crisi si è sostanzialmente arrestata, provocando un enorme tributo di posti di lavoro persi in tutta la regione. Il Travel Pass IATA aiuterà a dare ai governi la fiducia che i passeggeri abbiano rispettato i requisiti sanitari, consentendo all’aviazione di ricollegare le economie della regione tra loro e con il mondo. L’estesa rete di Copa Airlines nella regione e la posizione geografica strategica di Panama le rendono un candidato ideale per provare IATA Travel Pass”, ha affermato Peter Cerdá, IATA Regional Vice President for the Americas.

Oltre a controllare i requisiti di viaggio, IATA Travel Pass includerà anche un registro dei centri di test ed eventualmente di vaccinazione, rendendo più conveniente per i passeggeri trovare centri di test e laboratori nel luogo di partenza che soddisfano gli standard per i requisiti di test e vaccinazione della loro destinazione.

La piattaforma consentirà inoltre ai laboratori autorizzati e ai centri di test di inviare in modo sicuro i risultati dei test o i certificati di vaccinazione ai passeggeri. Ciò consentirà il flusso sicuro delle informazioni necessarie tra tutte le parti interessate e fornirà una seamless passenger experience.

(Ufficio Stampa IATA)