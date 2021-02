Qantas Group: accordo con Alliance Airlines per il mercato domestico

Un nuovo accordo con Alliance Airlines aiuterà Qantas Group a soddisfare un previsto aumento della domanda di turismo locale una volta che il paese andrà oltre le chiusure delle frontiere legate al COVID-19. Alliance fornirà al network QantasLink una capacità flessibile utilizzando l’Embraer E190 recentemente acquisito, un jet da 94 posti con un’autonomia di cinque ore che ben si adatta a collegare i centri regionali con le capitali più piccole. Le rotte iniziali che Alliance volerà dovrebbero includere Adelaide-Alice Springs, Darwin-Alice Springs e Darwin-Adelaide.

I passeggeri possono aspettarsi un aumento della frequenza reso possibile dalle dimensioni, dal range e dall’economia dell’E190 rispetto ai Boeing 737 attualmente utilizzati su queste rotte. I 737 saranno ridistribuiti altrove in Australia come parte di un continuo ‘right aircraft, right route’ approach nel network del Gruppo. Qantas ha firmato un accordo triennale con Alliance per accedere a tre E190 con base a Darwin e Adelaide.

La tempistica dipenderà dal tasso di ripresa della domanda di viaggio, ma attualmente l’accordo dovrebbe iniziare a giugno 2021, una volta che la grande maggioranza dei voli domestici di Qantas sarà tornata ai livelli pre-COVID. L’accordo prevede anche la flessibilità per accedere ad ulteriori 11 E190 (per un totale di 14) ma anche per ridurre parte (o tutta) questa capacità, a seconda delle condizioni di mercato.

Il CEO di QantasLink, John Gissing, ha affermato che l’accordo riflette il tipo di flessibilità necessaria per rispondere alle opportunità senza impegnare alcun capitale: “Sappiamo che l’attuale clima di chiusura improvvisa delle frontiere passerà e vogliamo essere pronti per la ripresa e per quello che è un mercato strutturalmente diverso da quello che avevamo prima del COVID-19. La possibilità di attivare capacità extra con Alliance ci aiuterà a sfruttare al massimo le opportunità in un ambiente altamente competitivo e avere l’aereo giusto sulla rotta giusta ci aiuta a fornire il programma e il network che i clienti desiderano.

L’E190 è un jet regionale di medie dimensioni perfetto per rotte come queste nel nord dell’Australia. Ha un range più lungo dei nostri 717 ed è circa la metà delle dimensioni dei nostri 737, il che significa che opera bene sui voli più lunghi tra città e paesi al di fuori dei primi cinque centri abitati. Invece di uno o due voli al giorno con un aereo più grande, possiamo offrire tre o quattro voli al giorno sull’E190, il che offre ai clienti di queste città molta più scelta su quando viaggiare.

Abbiamo lavorato con Alliance per molti anni e in quel periodo hanno volato letteralmente migliaia di voli per Qantas, con lo stesso servizio e gli stessi standard che i clienti si aspettano quando acquistano un biglietto Qantas. Quando accederemo a questa capacità extra con Alliance, ci aspettiamo che tutti i nostri equipaggi domestici siano già tornati a volare.

I 737 che attualmente utilizziamo su queste rotte si sposteranno in altre parti della nostra rete. È importante sottolineare che Alliance è desiderosa di fornire l’opportunità ai nostri international pilots and cabin crew di operare gli E190, dato che ci vorrà del tempo prima che i mercati d’oltremare si riprendano completamente”.

L’E190 offre 10 posti in Business Class e 84 posti in Economy, con un range di circa 4.500 chilometri. Qantas possiede poco meno del 20% di Alliance Airlines.

(Ufficio Stampa Qantas Group)