ACI World accoglie con favore l’airport industry climate action in mezzo alla pandemia

Airports Council International (ACI) World ha accolto oggi il nuovo Airport Carbon Accreditation Interim Report 2019-2020, che rivela gli ultimi risultati e sviluppi nel global carbon standard for airports.

Il rapporto rivela una forte crescita della partecipazione in tutte le regioni, illustrando la prontezza del settore aeroportuale a decarbonizzare anche nelle condizioni più difficili.

Dall’inizio dell’epidemia COVID-19, 34 aeroporti sono stati accreditati per la prima volta e altri 31 sono passati a un livello superiore del programma. Questa tendenza dovrebbe continuare nel 2021, guidata dalla leadership duratura degli aeroporti nella gestione e riduzione della CO2.

“Poiché la situazione finanziaria degli aeroporti di tutto il mondo si deteriora rapidamente, tuttavia, gli investimenti necessari per ridurre le carbon emissions vengono valutati rispetto alla sopravvivenza. Questo sarà un fattore di preoccupazione per un’ulteriore decarbonizzazione nel settore e dovrebbe essere considerato come uno dei motivi per aiuti pubblici urgenti”, afferma ACI World.

“Anche se gli impatti e gli effetti della pandemia COVID-19 hanno devastato il traffico passeggeri e le entrate negli aeroporti di tutto il mondo, è molto incoraggiante vedere gli aeroporti continuare il loro impegno per la decarbonizzazione”, ha detto Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “L’industria sta dimostrando ulteriormente che gli sforzi per affrontare l’emergenza climatica non possono aspettare che la pandemia finisca e mi congratulo con i 334 aeroporti che affrontano attivamente le loro emissioni di carbonio nel programma Airport Carbon Accreditation”.

Il Report esplora uno dei principali sviluppi dello scorso anno, allineando l’azione aeroportuale per il clima con l’ambizione dell’accordo di Parigi. L’introduzione di due nuovi livelli di accreditamento, Level 4 Transformation e Level 4+ Transition, è stata documentata attraverso testimonianze approfondite dai tre aeroporti pionieri che hanno già raggiunto questi livelli: Dallas Fort Worth International, Indira Gandhi International e Christchurch International.

Per delineare ulteriormente la logica alla base dei nuovi livelli e la maggiore ambizione del programma, ACI ha rilasciato oggi una nuova animazione.

Il quadro ampliato del programma che fornisce agli aeroporti gli strumenti e le conoscenze per perseguire la riduzione del carbonio in linea con gli obiettivi sanciti nell’accordo di Parigi, seguendo i percorsi tracciati dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), è stato elogiato dalla United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

(Ufficio Stampa ACI World)