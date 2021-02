Rolls-Royce e HAL ampliano la loro partnership

Rolls-Royce e Hindustan Aeronautics Limited (HAL) hanno deciso di espandere la loro partnership in India per la collaborazione in due aree significative: espandere la supply chain per Civil and Defence Aerospace e istituire un authorized maintenance centre per i motori Adour Mk871 a supporto dei clienti globali di Rolls-Royce. Attraverso queste nuove collaborazioni, le due società si baseranno sulla loro partnership di oltre 60 anni, in cui i motori Rolls-Royce sono stati ‘made in India’ e supportati da HAL su licenza Rolls-Royce.

Mr. R Madhavan, CMD of HAL, ha dichiarato: “Stiamo esaminando nuove aree di cooperazione ed esportazione verso i paesi a cui Rolls-Royce e HAL contribuiscono insieme, nelle applicazioni aerospaziali”.

Kishore Jayaraman, President, Rolls-Royce India and South Asia, ha dichiarato: “Apprezziamo la nostra partnership di lunga data con HAL e siamo orgogliosi di servire insieme le forze armate indiane da diversi decenni. Il nostro viaggio con HAL è l’originale ‘Make in India’ story iniziata nel 1956, quando i nostri motori Orpheus furono prodotti per la prima volta in India. Siamo lieti di portare questa partnership a un livello superiore attraverso collaborazioni per l’approvvigionamento e per impostare assistenza e supporto per la manutenzione dei nostri motori Adour. Condividiamo forti sinergie con HAL e, mentre guardiamo ai programmi futuri, crediamo che ci sia un immenso potenziale per sviluppare ulteriormente le nostre capacità condivise”.

Alex Zino, Executive Vice President – Business Development and Future Programmes (Defence), Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi della nostra lunga e ricca storia di partnership in India. Produciamo in India da oltre 60 anni e crediamo che ora sia il momento di passare da “Make in India” a “Create in India”. Ci impegniamo a sviluppare la futura tecnologia di difesa con l’India, per l’India e il mercato globale. In collaborazione lavoreremo per fornire vantaggi economici e realizzare la visione indiana dell’autosufficienza nel settore della difesa. Oggi, siamo lieti di espandere ulteriormente la nostra preziosa partnership con HAL mentre continuiamo a costruire capacità nell’ecosistema indiano per supportare i mercati globali, oltre a soddisfare ulteriormente le esigenze di una forza di difesa in India pronta per il futuro”.

Rolls-Royce e HAL hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per istituire un Authorized Maintenance Centre per l’Adour Mk871 presso HAL, per supportare i clienti e gli operatori militari internazionali. HAL ha già le capacità per supportare una base di clienti più ampia, con oltre 30 anni di esperienza in MRO dei motori Adour in India, su licenza Rolls-Royce.

Le due società hanno anche firmato una “Lettera di intenti” (LoI) per lavorare alla produzione di parti del motore Adour Mk871 in India per diversi clienti internazionali. Inoltre, HAL si è recentemente aggiudicata una nuova attività con Rolls-Royce per la fornitura di forgings che inclusono shrouds, cases and seal per la famiglia di motori Trent di Rolls-Royce e per i motori Pearl 15. Queste parti sarebbero prodotte presso la Foundry and Forge Division di HAL, nella sua struttura a Bengaluru.

Queste partnership rafforzeranno ulteriormente la regional service footprint di Rolls-Royce e aiuteranno anche a spingere l’India come global hub for defence sourcing, assembly, and MRO services.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)