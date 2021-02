ANA prima compagnia aerea in Giappone a utilizzare un autobus autonomo ed ecologico, senza conducente, per trasportare i dipendenti

All Nippon Airways (ANA) prosegue la sperimentazione di tecnologie autonome innovative effettuando una serie di test per un prototipo di autobus senza conducente all’aeroporto di Tokyo Haneda. Ultimi di una serie di prove, i test fanno di ANA la prima compagnia aerea in Giappone a utilizzare un veicolo autonomo per trasportare i dipendenti dell’aeroporto. Il nuovo mezzo è un tassello fondamentale all’interno della concezione ANA dell’aeroporto del futuro – “Simple & Smart” – che si avvarrà dell’applicazione diffusa della tecnologia autonoma e sostenibile.

“In ANA, siamo costantemente alla ricerca di modalità di utilizzo delle più recenti tecnologie per migliorare le operazioni e l’efficienza”, ha detto Masaki Yokai, Senior Vice President di ANA. “Oltre a segnare un significativo passo avanti per gli aeroporti, gli autobus autonomi completamente elettrici comporteranno meno emissioni e una minore impronta di carbonio negli aeroporti. Siamo ottimisti sul fatto che i test ci daranno le informazioni necessarie per continuare a migliorare queste tecnologie e permetteranno ad ANA di mantenere la sua leadership nel settore”.

I test si svolgeranno dal 1° al 12 febbraio, con il trasporto di un massimo di 57 dipendenti alla volta. Oltre a sviluppare questo tipo di autobus innovativi, la compagnia ha precedentemente testato la tecnologia autonoma all’aeroporto Kyushu Saga. ANA sta conducendo queste ultime prove in collaborazione con BOLDLY mobility initiative, Advanced Smart Mobility e BYD Japan. I test saranno limitati alla restricted area di Haneda Airport, dove si trovano gli aerei e i cargo vehicles. Se queste prove avranno successo, ANA punta a introdurre in aeroporto la tecnologia degli autobus autonomi, senza conducente, entro il 2025.

La prima fase di test è stata condotta nel febbraio 2018, con sperimentazioni successive durante il primo trimestre del 2019 e del 2020 per perfezionare ulteriormente la tecnologia. Durante i test, l’autobus sarà dotato di un sistema di controllo avanzato che consentirà di monitorare i progressi in tempo reale e prendere il controllo quando necessario. Poiché la sicurezza è la massima priorità, ANA richiede al mezzo i più alti standard di prestazioni e i test sono specificamente progettati per replicare le più comuni situazioni del mondo reale. Il sistema fornisce un feedback costante in tempo reale che il responsabile può utilizzare per valutare lo stato del veicolo in ogni momento. Oltre ad aiutare a perfezionare la tecnologia degli autobus autonomi, i test aiuteranno gli sviluppatori a capire meglio come possono essere implementati negli aeroporti per massimizzarne l’efficienza.

Oltre a offrire una maggiore comodità, l’autobus sarà anche alimentato da elettricità per renderlo più ecologico, e rappresenta il più recente esempio di come ANA stia lavorando per rimanere all’avanguardia dell’innovazione tecnologica. Alleggerendo il carico di lavoro dei dipendenti di Haneda, ANA mira a creare un servizio più efficiente per chi, in futuro, viaggerà attraverso l’aeroporto.

