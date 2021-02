L’equipaggio Lufthansa ritorna a Monaco dopo il record flight alle Isole Falkland

Oggi alle 1:24 pm l’equipaggio del Lufthansa record flight (leggi anche qui) ha ricevuto un caloroso “bentornato” al rientro in Germania. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Monaco, l’Airbus A350-900 è stato accolto dai vigili del fuoco con un water salute. L’equipaggio Lufthansa è stato accolto da Stefan Kreuzpaintner, Lufthansa Chief Commercial Officer & Hub Manager Munich, insieme al CEO dell’aeroporto, Jost Lammers.

Domenica scorsa, 31 gennaio, l’equipaggio di 16 membri guidato dal Comandante Rolf Uzat è partito per il volo non-stop più lungo nella storia di Lufthansa. Il tempo di volo da Amburgo alla Mount Pleasant military base sulle Isole Falkland è durato esattamente 15 ore e 26 minuti, per un percorso di 13.700 chilometri.

Il volo di ritorno è stato un altro record: l’Airbus A350-900 “Braunschweig” ha completato la rotta di 13.400 chilometri in 14 ore e 03 minuti. Nella storia di Munich Airport, questo è stato il primo aereo in assoluto ad atterrare dopo aver operato su una distanza così lunga senza fare scalo. A bordo del volo speciale di oggi c’erano 40 passeggeri dell’equipaggio della nave da ricerca “Polarstern”, che è tornato a casa per conto dell’Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) in Bremerhaven (Germany).

Poiché i requisiti di igiene per questo volo erano estremamente rigidi, questo viaggio di andata e ritorno passerà alla storia di Lufthansa: i passeggeri e l’equipaggio hanno dovuto mettersi in quarantena per due settimane prima di questo volo in un hotel a Bremerhaven. L’intero duty trip ha richiesto un totale di 20 giorni per l’equipaggio. Nessun altro equipaggio aveva completato di recente più duty days in modo coerente.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)