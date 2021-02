I siti Airbus si preparano per la Major Component Assembly phase dell’A321XLR

L’industrializzazione e la produzione dei componenti per il primo A321XLR sono in corso nei siti Airbus e nella sua più ampia supply chain, aprendo la strada al Major Component Assembly delle prime forward fuselage, centre and rear fuselage sections e delle ali, che inizierà nel 2021. Dall’inizio di quest’anno è stata rilasciata la gran parte degli engineering design drawings.

“La produzione di componenti per il primo A321XLR flight-test aircraft sta procedendo attraverso i siti di tutto il mondo, per componenti grandi e piccoli, nonché per i sistemi”, osserva Gary O’Donnell, Head of the A321XLR Programme. “Parallelamente, molte parti sono già state testate e dimostrate – sia riguardo l’aircraft structure che sul lato sistemi – per convalidare la funzionalità di tutti i primi componenti del velivolo”.

Ha aggiunto: “Il sistema di produzione in particolare sta ora prendendo vita, con i nostri team che ricevono i design drawings da Airbus e dai principali risk-sharing design partners e li portano nella realtà fisica. Questo progresso sta già consentendo alle fabbriche di Airbus in Europa e nel Regno Unito di preparare le loro ‘pilot’ operations per la Major Component Assembly phase che inizierà entro la fine dell’anno e, a sua volta, per la successiva introduzione del primo completed Major Component Assembly nella final assembly line di Amburgo nella seconda parte dell’anno”,

Mentre tutte le sezioni principali dell’A321XLR contengono modifiche progettuali significative rispetto agli attuali A321neo/A321LR baseline aircraft, il Major Component Assembly con ampie differenze di progettazione e produzione è la centre and aft fuselage. Ciò è dovuto in particolare al centre and aft fuselage’s integral rear centre fuel tank totalmente nuovo e agli associati fuel management systems. Sarà la chiave per le eXtra Long Range performance capability del velivolo, pur mantenendo l’operational commonality con il baseline A321neo.

Nel complesso, il centre and aft fuselage production cycle sta procedendo: a Nantes, Airbus ha avviato il subassembly del centre wing box a metà novembre 2020. Una volta costruito, questo componente principale sarà consegnato quest’anno ad Amburgo, dove sarà integrato nella aft fuselage Major Component Assembly section. Nel frattempo, Premium Aerotec Group, Augsburg, Germania, sta completando le parti finali per il rear centre tank e sta preparando tooling and shop floor per l’assemblaggio del rear centre tank. Negli altri siti di Premium Aerotec Group a Nordenham e Varel, sono in produzione vari large centre and aft fuselage components.

La factory di Airbus ad Amburgo, che ospiterà le Major Component Assembly operations per la rear fuselage equipaggiata con il nuovo rear centre tank, sta preparando gli strumenti necessari in una nuova pilot production line dedicata nell’Hangar 260. Questa operazione è deliberatamente disaccoppiata dal resto della A320 line, in modo che a partire dal prossimo anno questa pilot line consentirà un graduale ramp-up della nuova A321XLR rear fuselage, per raggiungere la maturità senza impattare sulle single-aisle production operations esistenti ad Amburgo.

“Il principio di questa pilot line ad Amburgo significa che possiamo avere una ‘stable factory'”, ha spiegato O’Donnell. “Questo ci consentirà di iniziare a incrementare la A321XLR aft fuselage Major Component Assembly utilizzando cycle times più lunghi per cominciare, con un maggiore livello di ingegneria e supporto, in particolare per garantire la corretta integrazione del nuovo rear centre tank e dei nuovi fuel systems. È importante sottolineare che questo nuovo approccio eviterà anche di mettere a rischio il resto della single-aisle production. Una volta che tutto sarò maturo e ‘up-to-speed’, potremo trasferirlo con fiducia nel main production system”.

Per quanto riguarda la nose and forward fuselage section, la produzione di componenti è in corso presso Stelia Aerospace. Quando queste parti saranno completate, saranno trasportate a Saint-Nazaire per il nose and forward fuselage Major Component Assembly stage.

Un’altra Major Component Assembly structure chiave è l’aircraft wing set, per il quale il team britannico di Broughton si concentra in modo particolare sulla nuova flap configuration dell’A321XLR. A tal fine, sono in corso tooling trials, eseguiti in collaborazione con i partner Spirit AeroSystems in Malesia (inboard flap) e FACC in Austria (outboard flap). I conventional fixed components dell’ala, come longheroni e traverse, stanno prendendo forma a Broughton e nella associated supply chain.

Allo stesso modo, è in corso la produzione dei landing gear components (Safran, Collins e Triumph); dei fuel & inerting systems (Collins e Parker Aerospace); degli engine pylons (presso i dedicated production plant di Airbus in St. Eloi, Tolosa). I cabin and cargo systems sono attualmente nella testing phase per validare gli A321XLR extra-long-range passenger comfort elements.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)