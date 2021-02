News Brevi – 05.02.2021

SAS: LE NUOVE RESTRIZIONI DI VIAGGIO INCIDONO SUL TRAFFICO DEL MESE DI GENNAIO – Nel mese di gennaio, 280.000 passeggeri hanno volato con SAS, in calo del 28% rispetto a dicembre, quando la domanda era più alta durante le vacanze. Rispetto a gennaio dello scorso anno, il numero di passeggeri è diminuito dell’85% circa. Rispetto a dicembre, la capacità di SAS è diminuita del 15%, che corrisponde a un calo di quasi il 78% rispetto allo scorso anno. Il load factor è stato del 30%, in diminuzione di circa 3 punti percentuali rispetto a dicembre e di 37 punti percentuali rispetto allo scorso anno. “A gennaio, sono state introdotte con breve preavviso nuove restrizioni di viaggio in Scandinavia e nel resto dell’UE. Ciò significa che dal 1° febbraio tutte le destinazioni internazionali di SAS hanno requisiti di quarantena, requisiti per un test PCR negativo o un divieto generale di ingresso per i non residenti. Restrizioni di viaggio reintrodotte ed estese hanno ridotto significativamente la domanda di viaggi aerei e hanno costretto SAS ad adattare sia le destinazioni offerte che le partenze alle condizioni prevalenti. Le maggiori restrizioni significano che la domanda stimata, e quindi la nostra capacità, rimarrà a livelli bassi per il resto della stagione invernale”, afferma Rickard Gustafson, CEO di SAS.

IBERIA: PROGETTO PER CONVERTIRE MAINTAINANCE HANGAR E WORKSHOPS IN UN AERONAUTICAL INDUSTRY HUB – Il sindaco di Madrid José Luis Martínez-Almeida è stato l’ospite d’onore alla presentazione del progetto di Iberia per convertire i suoi impianti di manutenzione in un punto di riferimento per aircraft maintenance e allied activities in Southern Europe. La decisione di Iberia di sviluppare questo progetto ha lo scopo di guidare il suo aircraft engine maintenance business con i modelli più recenti e sostenibili, come i motori GTF di Pratt & Whitney e LEAP di CFM, che alimentano gli Airbus A320neo, per i quali Iberia Maintenance è stata recentemente certificata per la manutenzione e la riparazione. Sarà inoltre istituita una aeronautical training school ampliando l’Iberia Maintenance Instruction Centre a Madrid Airport, con formazione per i giovani in competenze che consentano il recycling dei disoccupati in lavori legati all’aviazione. Il progetto prevede la reindustrializzazione del sito di La Muñoza di 1,7 milioni di mq, di cui Iberia dedica oggi circa 220.000 mq principalmente all’aircraft maintenance. Il sindaco José Luis Martínez-Almeida ha dichiarato: “Oggi abbiamo appreso della scommessa di Iberia sul futuro, con la conversione degli impianti di La Muñoza in un importante hub tecnologico per l’industria aeronautica. In questo sforzo avranno il pieno sostegno del Consiglio di Madrid per aumentare l’importanza della città in questo settore”. Javier Sánchez-Prieto, Iberia’s Executive Chairman, ha dichiarato: “Questo progetto nelle nostre installazioni adiacenti all’aeroporto di Madrid fornisce nuovo impulso all’aircraft engine maintenance business, allo sviluppo di fonti energetiche sostenibili e all’aeronautical training”. Begoña Villacís, Deputy Mayor of Madrid, ha dichiarato: “Il Comune di Madrid sta lavorando alla riorganizzazione di oltre 1,4 milioni di m2, che diventeranno il più grande aeronautical cluster in southern Europe, attirando innovazione nella nostra città e generando occupazione qualificata con valore aggiunto”. Oggi tutta l’energia elettrica consumata nel sito proviene da fonti rinnovabili al 100%. Nei prossimi mesi il gruppo inizierà a installare sul tetto del suo engine workshop dei pannelli solari che genereranno 80 milioni di KWh. Questo impianto ridurrà le attuali emissioni di CO2 di 1.053.000 kg all’anno, o 32.000 tonnellate durante la sua vita utile. Il sindaco Martínez-Almeida ha visitato l’engine workshop dove saranno installati i pannelli, gli engine-testing benches, l’Hangar 6 e i simulatori gestiti da CAE, con 16 cockpit simulators for pilot training, nonché cabin simulators for training cabin crews. Insieme forniscono formazione per circa 20.000 persone ogni anno.

DELTA PUNTA A REALIZZARE UN DIGITAL CONCIERGE – Delta sta applicando la sua visione per fornire un digital concierge per i clienti, presentato per la prima volta al CES 2020, per anticipare e affrontare le esigenze di viaggio in evoluzione causate dalla pandemia COVID-19. I team di tutta la compagnia stanno finalizzando un’esperienza digitale che guiderà i clienti senza interruzioni attraverso la prenotazione, la pianificazione dei test COVID e la verifica dei documenti, tutti disponibili tramite i canali Delta. “Vogliamo offrire ai clienti un’esperienza semplice e snella per gestire le attuali esigenze di viaggio”, ha affermato Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer, Delta. “Invece di controllare un sito Web per trovare le testing locations e utilizzare un’altra app per caricare il risultato del test, stiamo sviluppando la capacità di gestire tutto attraverso i percorsi di prenotazione familiari e a misura di cliente su Delta.com e l’app Fly Delta”. La nuova esperienza digitale seguirà un familiar travel flow. Delta condividerà i requisiti di viaggio attuali con i clienti in base alla destinazione prenotata, fornirà loro le opzioni di pianificazione dei test COVID-19 disponibili e convaliderà automaticamente i risultati dei test. Questa suite integrata di strumenti digitali incorporerà quanto appreso dal lavoro in corso con TrustAssure, con cui Delta ha stretto una partnership da marzo 2020 per continuare a semplificare le opzioni di test COVID per i clienti. Lavorando a stretto contatto con partner come TrustAssure, CLEAR e altre organizzazioni del settore crocieristico, alberghiero e dell’intrattenimento, Delta vuole allinearsi agli standard chiave e alle migliori pratiche aggiuntive che possono essere messe in atto su tutta la linea per riaprire i viaggi nei mesi futuri. Nel frattempo, Delta rimane concentrata sulla fornitura di innovazione, avendo recentemente annunciato l’intenzione di portare il Wi-Fi ad alta velocità a bordo quest’anno, un passo fondamentale per offrire il Wi-Fi gratuito in futuro. La compagnia aerea continua inoltre a rimuovere i punti di contatto fisici e a offrire un’esperienza più personalizzata, con un nuovo digital identity test a Detroit volto a fornire un’esperienza senza contatto fino al gate.

ANA GROUP ANNUNCIA IL CARGO FREIGHTER SCHEDULE PER IL FY2021 – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato il suo cargo freighter schedule per il Fiscal Year 2021. ANA aumenterà la redditività delle sue operazioni cargo consolidando i propri freighters a Narita Airport per soddisfare la domanda di cargo deliveries in Asia, Cina, Nord America ed Europa via Narita. Oltre a massimizzare l’utilizzo della flotta ANA di 11 freighters in tutta la rete, ANA integrerà le cargo operations e aggiungerà charter flights and non-scheduled commercial flights per soddisfare la domanda e mantenere la redditività operativa. ANA introdurrà nuove destinazioni e rotte, a seconda della domanda del mercato e della valutazione della sua redditività. In futuro, le operazioni riguardanti cargo-only passenger aircraft flights saranno valutate in base alle previsioni della domanda. L’Okinawa International Aerial Logistics Hub consentirà ad ANA di soddisfare la crescente domanda di trasporto da e per Okinawa, spostando il modello di business da una cargo aircraft base a un modello operativo più flessibile che si basa sull’utilizzo del cargo space dei passenger aircraft (compresi quelli operati da Peach Aviation e altre compagnie aeree partner). ANA così soddisferà la crescente necessità di trasporto per e-commerce e altri beni.

EUROWINGS: PROSPETTIVE PER I LUFTHANSA GROUP FLIGHT ATTENDANTS – Ieri, a seguito di una costruttiva contrattazione collettiva, Eurowings e la Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hanno raggiunto un accordo che offre ai flight attendants di Lufthansa Group che potrebbero essere sottoposti a job cuts, delle prospettive in Eurowings. In una prima fase Eurowings prevede di assumere fino a 130 nuovi dipendenti all’inizio del 2021 summer flight schedule, con ulteriori assunzioni non appena la domanda di viaggi aerei all’interno del network Eurowings lo renderà nuovamente possibile. Il contratto collettivo di lavoro prevede che i nuovi assistenti di volo che si uniscono alla compagnia da altre operazioni di volo del Gruppo ricevano un riconoscimento finanziario per la loro precedente esperienza professionale in Lufthansa Group. Di conseguenza, un candidato con esperienza professionale nel Gruppo verrà retribuito in futuro come se il percorso di carriera avesse avuto luogo in Eurowings. Inoltre, il periodo di prova sarà eliminato e verranno rimossi ulteriori ostacoli nel processo di assunzione. I nuovi assunti saranno full-time o part-time su richiesta dei candidati. Il collective bargaining agreement concluso è valido fino al 30 giugno 2022 e disciplinerà quindi anche le assunzioni successive. “Nonostante il difficile contesto di crisi, siamo il primo sindacato di Lufthansa Group ad essere riuscito a creare prospettive di carriera per i cabin employees che potrebbero essere sottoposti a tagli in tutto il Gruppo e allo stesso tempo ad avere la loro esperienza professionale pienamente riconosciuta finanziariamente. Questo dà di nuovo speranza ai dipendenti di Germanwings, SunExpress Deutschland e altre operazioni di volo del Gruppo”, sottolinea il negoziatore di ver.di, Marvin Reschinsky. “Il tourist air traffic, in cui Eurowings è specializzata come più grande compagnia aerea tedesca per le vacanze, si riprenderà più velocemente di altri segmenti. Con le prime assunzioni ci stiamo preparando per un rilancio del private travel traffic a partire dall’estate. Sono lieto che possiamo offrire ai flight attendants di Lufthansa Group una nuova ed equa prospettiva”, ha affermato Frank Bauer, Eurowings Managing Director Finance and Human Resources.

BOMBARDIER NOMINA IL NUOVO GENERAL MANAGER DEL SUO BERLIN SERVICE CENTRE – Bombardier ha annunciato un key leadership appointment presso la sua Berlin service facility di recente acquisizione, a dimostrazione di un forte impegno per la continua crescita del suo services network in Europa. Stuart Bailey è stato nominato General Manager, Berlin Service Centre. Stuart ha lavorato in Lufthansa per più di due decenni e la sua carriera lo ha portato in tutta la Germania, a Malta e negli Stati Uniti. Ha una vasta esperienza nel management di line and base maintenance facilities. “Siamo entusiasti di avere Stuart nel nostro team”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Services and Support, and Corporate Strategy, Bombardier. “Stuart ha il compito di incrementare ulteriormente il business presso il nuovo Berlin Service Centre, oltre a fornire un’esperienza cliente insuperabile. Il nuovo integrated service centre consentirà a Bombardier di espandere ulteriormente la sua customer support footprint di livello mondiale in Europa e non vediamo l’ora di offrire ai nostri clienti l’esperienza e il supporto eccezionali che solo l’OEM può fornire”. Il team del Berlin Service Center ha una lunga storia nel fornire ai Bombardier business aircraft customers un’ampia gamma di MRO services. L’aggiunta di questa struttura al network di service centres interamente di proprietà di Bombardier è un elemento fondamentale nell’espansione del customer service network in tutto il mondo. Altri annunci recenti includono l’espansione del Bombardier service centre network a Berlino, Miami, Biggin Hill, Singapore e il nuovo service centre recentemente annunciato che sarà realizzato a Melbourne, Australia; nuove Line Maintenance Stations in posizioni strategiche negli Stati Uniti e in Europa; nuovi prodotti e servizi per i clienti, comprese le fasi successive della digital transformation di Bombardier.