Delta TechOps segna un nuovo traguardo nella next-generation engine maintenance

I team di Delta TechOps hanno raggiunto un traguardo importante questa settimana, completando la prima engine maintenance visit di un motore Rolls-Royce Trent 7000, che equipaggia un A330-900neo di Delta, presso il suo Technical Operations Center ad Atlanta.

Questa segna la prima di molte Trent 7000 engine repairs attraverso la Delta TechOps maintenance facility. Sebbene questo primo motore provenga direttamente dalla flotta Delta, Delta TechOps eseguirà la manutenzione sui motori Trent 7000 di airline customers di tutto il mondo.

“Questo traguardo di successo promuove la progressione dei Delta TechOps next-generation engine programs”, afferma Mike Moore, S.V.P. – Maintenance Operations. “I nostri team continuano a svolgere un lavoro di prim’ordine nonostante le numerose sfide poste dalla pandemia. Non vediamo l’ora di aumentare i volumi di questi next-generation engine types nel 2021 e oltre, in particolare il service work da svolgere per i nostri MRO customers”.

Prima delle engine visits, i TechOps Assembly Shop, Repair & Support group, Engineering e molti altri team hanno trascorso mesi a prepararsi per part repairs and engine test. Ciò ha incluso la visita di aviation maintenance technicians and inspectors presso il Rolls-Royce shop in U.K. per un training speciale sul Trent 7000 (prima della pandemia COVID-19).

Negli ultimi anni TechOps ha effettuato investimenti significativi per migliorare ulteriormente le capacità di manutenzione, in particolare per i motori di nuova generazione, che presentano una maggiore efficienza e un minore consumo di carburante. Questi importanti progetti includono la conversione delle aircraft hangar bays in nuovi engine shop, lo sviluppo di un hot section repair shop, la costruzione della più grande MRO test cell al mondo e un additive manufacturing shop.

Nell’ottobre 2015, Delta e Rolls-Royce hanno firmato un formal agreement riguardante Delta TechOps, in base al quale è diventata un Authorized Maintenance Center per Rolls-Royce engines: Trent 1000, Trent 7000, Trent XWB e BR715.

Delta TechOps è il più grande airline maintenance, repair and overhaul provider in North America. Oltre a fornire supporto tecnico e manutenzione per l’ampia flotta di aeromobili Delta, Delta TechOps fornisce un servizio di alta qualità a oltre 150 altri aviation and airline customers in tutto il mondo e ha sviluppato partnership strategiche per next-generation engines con Pratt & Whitney e Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)