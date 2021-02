ACI World lancia il riconoscimento Voice of the Customer

Airports Council International (ACI) World ha rivelato oggi gli aeroporti che hanno continuato a dare la priorità all’ascolto e al coinvolgimento dei clienti durante la pandemia COVID-19.

“Il riconoscimento “The Voice of the Customer” è per gli aeroporti che hanno dimostrato sforzi significativi nella raccolta del feedback dei passeggeri attraverso l’Airport Service Quality (ASQ) programme, per aiutarli a comprendere meglio i propri clienti durante la pandemia. Per qualificarsi, un airport member deve aver raccolto 3 o più trimestri di dati. È separato dagli ASQ awards”, afferma ACI World.

Quest’anno, 140 aeroporti sono stati riconosciuti in tutto il mondo. La consegna del ‘The Voice of the Customer’ recognition è sponsorizzata da Amadeus.

“The Voice of the Customer recognition celebra l’impegno degli aeroporti che hanno continuato ad ascoltare i passeggeri e ad adattare i processi e le procedure per soddisfare le mutevoli aspettative della customer experience in risposta a COVID-19″, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Mentre il nostro settore si adopera per la ripresa, gli aeroporti che ascoltano e danno priorità alle esigenze e alle aspettative dei clienti saranno in una posizione migliore per rispondere. L’ASQ programme di ACI fornisce agli aeroporti gli strumenti, la misurazione oggettiva e il benchmarking, affinché gli aeroporti raccolgano informazioni sulle esigenze e le aspettative dei clienti e siano aiutati a guidare le loro performance in response”.

Bruno Spada, Executive Vice President Airport IT di Amadeus, ha commentato: “Siamo orgogliosi di supportare questo importante riconoscimento per gli aeroporti che hanno cercato incessantemente di raccogliere il feedback dei passeggeri durante la pandemia. Durante quel periodo, abbiamo collaborato con gli aeroporti per aiutarli a scalare rapidamente la capacità di movimentazione dei passeggeri verso l’alto o verso il basso, per servire i passeggeri in nuove parti dell’aeroporto o ‘off-airport’ e per rendere contactless la loro esperienza. Nonostante le difficoltà operative affrontate da tutti gli aeroporti, riteniamo che coloro che mettono il passeggero al centro di tutto ciò che fanno siano ben posizionati per costruire esperienze più sicure, più soddisfacenti e più fluide per i viaggiatori. Continuiamo a innovare per il recupero e oltre e presto sveleremo maggiori dettagli sulla nostra nuova cloud solution for airport passenger services, che riunisce applicazioni, hardware e servizi in modo che gli aeroporti possano offrire una connected end-to-end experience più elevata”.

L’Airport Service Quality programme è il principale airport customer experience measurement and benchmarking programme al mondo. L’ASQ Departures programme misura la soddisfazione dei passeggeri attraverso 34 key performance indicators. Più della metà dei viaggiatori del mondo passa per un ASQ airport.

In Italia gli aeroporti che hanno ricevuto i “The Voice of the Customer” Recognition certificates sono: Aeroporto di Roma-Fiumicino (Rome, Italy), Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (Bologna, Italy), Milan Bergamo Airport (Bergamo, Italy), Milano Malpensa Airport (Milan, Italy), Torino Airport (Turin, Italy).

(Ufficio Stampa ACI World)