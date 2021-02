KrasAvia potenzia la connettività regionale in Siberia con due ATR 72

KrasAvia ha iniziato a operare i suoi primi due ATR 72-500, i primi ATR aircraft mai registrati in Russia. Di proprietà del governo di Krasnoyarsk Krai, KrasAvia è una compagnia aerea con base a Krasnoyarsk, la terza città più grande della Siberia, con una popolazione di circa 1,1 milioni di persone. KrasAvia opera voli di linea e charter con elicotteri e aeromobili ad ala fissa su rotte regionali verso l’estremo nord della Russia dal suo hub di Krasnoyarsk. I due ATR 72-500 sono stati acquistati di seconda mano dal lessor svedese Erik Thun e l’accordo è stato concordato da Bertrand Lattes Aviation Capital (BLAC).

I servizi aerei sono fondamentali per servire le regioni remote della Siberia e il loro ambiente difficile richiede velivoli versatili e affidabili, in grado di decollare e atterrare in condizioni di freddo estremo. La rotta da Krasnoyarsk a Khatanga, vicino all’Oceano Artico, è una delle scheduled ATR routes più lunghe (984 nm / 1.822 km), un volo di quattro ore.

Andrey Egorov, General Director of KrasAvia, ha dichiarato: “L’acquisizione di questi due ATR 72-500 dimostra che siamo sempre più impegnati a migliorare la nostra flotta e ad offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di volo più fluida. Sostituiranno i nostri più piccoli Antonov An-24 e An-26 turboprop, che hanno raggiunto oltre 40 anni di servizio. Grazie alla versatilità dell’ATR 72-500 e alla cabina moderna e spaziosa, continueremo a supportare le esigenze di connettività delle comunità siberiane, con una maggiore seat capacity e standard di comfort più elevati”.

Stefano Bortoli, Chief Executive Officer of ATR, ha dichiarato: “Tutte le regioni meritano la stessa opportunità di far parte di un mondo connesso e gli aerei ATR mostrano performance impareggiabili nel collegare persone e aziende in modo responsabile. L’entrata in servizio di questi aeromobili è molto significativa, poiché KrasAvia è la prima compagnia aerea pubblica in Russia ad acquistare e operare ATR. Siamo davvero lieti di vedere che il nostro velivolo continua a supportare la connettività regionale nel paese”.

KrasAvia è il terzo operatore ATR in Russia, dopo UTair e NordStar, che operano rispettivamente una flotta di 15 ATR 72-500 e cinque ATR 42-500. La flotta ATR totale in Russia ora ammonta a 22 aeromobili. Con la loro versatilità operativa e l’affidabilità, sono risorse forti per i loro operatori, a vantaggio delle comunità che servono.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)