Wizz Air lancia la nuova funzione Price Alert sulla sua mobile App

Wizz Air annuncia di aver introdotto una nuova funzione sulla sua app mobile che consentirà ai clienti di attivare gli avvisi sui prezzi sui voli di interesse.

“Con questo aggiornamento dell’app, gli utenti registrati possono ora impostare avvisi sui prezzi su un massimo di cinque voli che sono interessati a prenotare. Questa nuova funzione notificherà automaticamente agli utenti gli aumenti o le diminuzioni dei prezzi dei biglietti, in modo che i clienti possano prenotare rapidamente se le tariffe iniziano improvvisamente a salire o approfittare delle riduzioni di prezzo sulle già basse tariffe di base di Wizz Air. Per impostare un avviso di prezzo, sarà necessario scaricare semplicemente l’app mobile di Wizz Air, accedendo al proprio account, si potrà cercare un volo e quindi attivare gli “avvisi di prezzo”. Gli avvisi vengono inviati una volta al giorno tramite una notifica push e verranno eliminati automaticamente una volta che il volo monitorato è partito. L’app mobile Wizz Air è disponibile gratuitamente per gli utenti Android e iOS”, afferma Wizz Air.

Paulina Gosk, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “In Wizz, sappiamo che i passeggeri sono alla ricerca di voli convenienti quando pianificano i loro viaggi, motivo per cui ci siamo sempre impegnati a offrire le tariffe più basse del settore. La funzionalità dell’app per gli avvisi sui prezzi si basa su questo impegno, consentendo ai clienti Wizz Air di assicurarsi le migliori offerte sui voli tramite aggiornamenti inviati direttamente al proprio smartphone. Sappiamo che i viaggiatori stanno sognando le loro vacanze per quando le restrizioni si attenueranno, motivo per cui siamo entusiasti di lanciare questa funzione per assicurarci che ottengano la migliore offerta possibile”.

Inoltre oggi Wizz Air offre ai suoi passeggeri uno sconto del 20% su voli selezionati dell’intero network per viaggiare durante le vacanze pasquali e fino al 30 aprile 2021. La promozione si applica a qualsiasi cliente per tutte le prenotazioni effettuate online su wizzair.com o tramite la mobile app. Questa promozione è valida oggi, 9 febbraio 2021, dalle 00.00 alle 23.59 CET.

(La promozione è valida il 09 febbraio 2021 dalle 00:00 alle 23:59 CET. Lo sconto del 20% si applica alla tariffa, costi amministrativi esclusi. Lo sconto del 20% viene applicato solo ad alcuni voli disponibili su wizzair.com e tramite l’app mobile Wizz durante il periodo promozionale. Il periodo di viaggio è limitato, tutti i viaggi devono essere completati entro il 30 aprile 2021. La promozione si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite l’app mobile Wizz. La promozione non si applica alle prenotazioni di gruppo).

Wizz Air incoraggia i clienti ad aggiungere Wizz Flex. In questo modo i passeggeri potranno essere certi che se le circostanze cambiassero, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo Wizz di loro scelta.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)