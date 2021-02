Wizz Air lancia il Winter Schedule 2021-2022

Wizz Air annuncia il suo programma invernale per viaggiare in sicurezza e con tariffe basse durante il periodo invernale fino a marzo 2022. Con un’alta frequenza di voli, Wizz Air migliora la sua offerta per garantire facilità di spostamento ai suoi passeggeri sulle rotte dell’intero network.

I biglietti potranno essere acquistati sul sito wizzair.com o tramite la mobile app per viaggiare fino a marzo 2022, per pianificare una visita ai parenti o per visitare ed ammirare le bellezze di Catania, Venezia, Bari, Verona, Budapest, Cracovia, Kiev e molte altre destinazioni durante la stagione invernale. La prenotazione delle prime due settimane è riservata ai membri del WIZZ Discount Club.

Aggiungendo WIZZ Flex alla prenotazione i passeggeri potranno essere certi che se le circostanze cambiassero, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Wizz Air è stata una delle prime compagnie aeree a introdurre misure sanitarie avanzate per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo. Oltre al fatto che i filtri HEPA catturano il 99,97% dei virus e dei batteri nell’aria, l’aereo viene regolarmente sottoposto a un processo di disinfezione leader del settore con una soluzione antivirale e, seguendo il rigoroso programma di pulizia giornaliero di WIZZ, tutti gli aerei della compagnia aerea vengono ulteriormente disinfettati durante la notte con la stessa soluzione antivirale.

Oltre all’opportunità di viaggiare in sicurezza con tariffe basse, Wizz Air ha annunciato che offrirà ai passeggeri la copertura assicurativa COVID-19 come parte del suo pacchetto assicurativo di viaggio, disponibile attraverso la partnership della compagnia aerea con la compagnia assicurativa Chubb. I clienti Wizz Air potranno acquistare un’assicurazione di viaggio che ora copre le cancellazioni relative a COVID-19 e le spese mediche quando viaggiano all’estero. Oltre all’assicurazione di viaggio, Wizz Air offre una copertura di cancellazione autonoma in alcuni paesi. Sia la copertura per la cancellazione che l’assicurazione di viaggio potranno essere acquistate durante il processo di prenotazione del volo su wizzair.com e sulla mobile app della compagnia aerea e sono applicabili sia per i biglietti di sola andata che di ritorno.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)