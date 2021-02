Airbus: cockpit upgrade per gli A300 Freighter di UPS

Airbus ha consegnato il primo completed cockpit upgrade per la flotta di 52 A300-600 Freighter di UPS Airlines. L’aereo (MSN868), rivitalizzato con la state-of-the-art Honeywell cockpit avionics, è stato riconsegnato a UPS il 3 febbraio presso la struttura statunitense di Airbus a Mobile, Alabama, a seguito della certificazione da parte di EASA il 22 dicembre 2020 e dalla FAA il 5 gennaio 2021. Questa è la prima volta che un aggiornamento così complesso viene eseguito sull’A300. UPS prevede di convertire l’intera flotta entro l’alta stagione del 2022.

I miglioramenti trasformano il cockpit dell’A300-600 per conferire massima flessibilità operativa e capacità, avvicinandolo all’attuale generazione di aeromobili. La chiave per raggiungere questo obiettivo è il nuovo integrated avionics system avanzato fornito da Honeywell, che si basa sulla Primus Epic suite.

I quattro large LCD main displays da 10×8 pollici e la nuova colour multi-function control & display unit (MCDU), che sostituiscono diversi strumenti analogici, sono le modifiche più immediatamente visibili sull’upgraded instrument panel dell’A300-600. Altri nuovi elementi “sotto il cofano” includono: un nuovo flight management system (FMS); supporto per un worldwide navigation database; un nuovo multi-mode receiver (MMR) che incorpora i più recenti GPS-based satellite navigation systems; un digital datalink per comunicazioni con l’air traffic control (ATC); un central maintenance computer; un digital weather radar system con turbulence detection and windshear prediction, tra le numerose altre funzionalità.

L’upgrade ha anche fornito l’opportunità di integrare diverse safety and situational awareness functions. Queste includono il più recente Enhanced Ground Proximity Warning System (EGPWS), fully integrated traffic collision avoidance (TCAS) functions, vertical situation display e una nuova GPS-based instrument approach capability, che rappresenta un valido aiuto per i piloti quando volano verso aeroporti che non sono dotati di tradizionali radio-based ILS equipment.

Allen Fenske, Honeywell’s Senior Platform Director in the Airbus Customer Business Team, ha evidenziato alcuni dei vantaggi che i nuovi sistemi integrati porteranno alle operazioni di UPS: “Il nostro moderno FMS con FANS capability aiuterà a dare agli UPS aircraft priorità con gli ATC controllers. Con l’MMR integrato, che include GPS and SBAS capabilities, UPS può volare su ILS o non-ILS airports, e li aiuta anche ad atterrare in condizioni meteorologiche avverse”.

Da un punto di vista dell’architettura, l’aggiornamento offre ulteriore semplicità, in modo tale che se una particolare funzione deve essere aggiornata o modificata, nella maggior parte dei casi ciò richiede solo una rapida sostituzione di un circuit board da un central cabinet, anziché (come in precedenza) dover rimuovere tutto l’altro hardware associato. Nel complesso, l’aggiornamento consentirà a UPS di operare e mantenere il tipo di aeromobile in modo affidabile fino al 2035 circa, e per questi PW4000-powered A300-600F di sfruttare senza soluzione di continuità i current and future airspace requirements e le infrastrutture ATM in evoluzione.

Fenske aggiunge: “Abbiamo anche modernizzato il maintenance system consentendo a UPS di scaricare i dati dall’aereo in modalità wireless. Ciò facilita turnaround times rapidi. Il nuovo database mondiale può essere aggiornato in 10 minuti, rispetto al noioso sistema originale che richiede il caricamento manuale di diversi floppy discs di regional-only databases”.

Ed Walton, Managing Director of Engineering at UPS Airlines, ha dichiarato: “Questi aeroplani che abbiamo acquistato nuovi da Airbus sono ancora i nostri bambini. Sono ancora giovani in termini di flight cycles e quindi hanno molta vita utile davanti a loro. Il design dell’A300 ha la capacità perfetta per l’U.S. domestic ‘express’ market; è un ottimo aeroplano in termini di come si inserisce nel nostro network. In termini di strategia generale, l’Airbus cockpit upgrade con avionica Honeywell ci consente davvero di continuare a utilizzare una risorsa e sbloccare la capacità operativa più efficiente”.

Walton osserva: “È un bellissimo airframe per noi ed è ancora un cargo molto efficiente. Per i piloti migliora notevolmente la loro situational awareness, mentre per l’aircraft maintenance crew abbiamo ora trasformato questo aereo rendendolo più moderno, con il suo central maintenance computer che consente loro di risolvere i problemi molto più rapidamente”.

Il retrofit programme è iniziato con la scelta di Airbus per progettare la nuova integrated cockpit architecture per gli A300 di UPS e per gestire il progetto di sviluppo complessivo, inclusi flight-testing and certification. Airbus può fornire anche service bulletins and kits a UPS, comprendenti sia i nuovi Honeywell avionics modules che aircraft-specific wiring, cockpit panels e altri elementi strutturali di Airbus. Vale anche la pena notare che, essendo il Type Certificate holder, Airbus fornisce la garanzia e la documentazione aggiornata con l’upgrade.

Olivier Criou, VP Head of the A300/A310 Program, and Chief Engineer, ha commentato: “Sono orgoglioso che dopo 50 anni dal lancio del programma A300, l’aereo subisca un fantastico aggiornamento e raggiunga lo stato dell’arte della funzionalità per le operazioni di UPS. Tuttavia, 50 anni nel settore dell’aviazione ci rendono ancora un’azienda relativamente giovane e questo spirito pionieristico è ancora presente nel team A300/A310 e in Airbus nel suo insieme”.

“È stato un viaggio di tre anni e mezzo”, ricorda Fenske. “Sentivo che con i team di Honeywell, Airbus e UPS eravamo molto affiatati e collaborativi. E con questa consegna posso solo immaginare quanto saranno entusiasti i piloti di UPS. Hanno volato nel cockpit originale e ora hanno il nostro moderno Primus Epic system con display LCD a colori più grandi, che forniscono più informazioni meglio integrate, con spazio per adattarsi all’ambiente in continua evoluzione (mandates and future capabilities)”.

Criou conclude: “Come azienda, Airbus si è sempre impegnata a fornire supporto a lungo termine ai nostri clienti e questo è vero per il nostro cliente UPS e la loro flotta A300-600F. Quindi siamo onorati di aver collaborato con loro e con il nostro fornitore Honeywell, nonché di ciò che siamo stati in grado di ottenere con i team di Airbus. Rispondendo alla richiesta di UPS di un nuovo cockpit, anche 13 anni dopo la fine della produzione per questo programma, siamo ancora lì come long-term Services Support partner per garantire le operazioni future dei loro aerei”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: P. Chenu – Airbus)