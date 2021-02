Gulfstream migliora il suo Aircraft Redesign Program

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi di aver migliorato il suo aircraft redesign program per offrire più opzioni destinate a soddisfare un’ampia gamma di esigenze e tempistiche dei proprietari. In appena 30 giorni lavorativi, qualsiasi aeromobile Gulfstream può essere riprogettato con l’assistenza di un designer dedicato.

“Nessuno conosce un aereo Gulfstream come noi”, ha affermato Derek Zimmerman, president, Gulfstream Customer Support. “La nostra esperienza pluripremiata, la qualità artigianale e i materiali superiori fanno di Gulfstream la scelta migliore per una riprogettazione. Da un aggiornamento a una riconfigurazione della planimetria, il nostro team può portare qualsiasi visione alla realtà. Un aeromobile aggiornato non solo migliora il comfort generale del cliente, ma può anche aumentare la commerciabilità dell’aeromobile”.

Il nuovo programma Gulfstream consente ai clienti di scegliere il refurbishment package che meglio si adatta alla loro situazione:

The Refresh: in appena 30 giorni lavorativi, gli aeromobili ricevono recovered seats, upper and lower sidewalls, moquette fresca e exterior paint.

The Premium: oltre alle offerte di Refresh, gli aeromobili sono dotati di nuovi rivestimenti e controsoffitti.

The Custom: gli aerei vengono reinventati, con tutti i vantaggi del Premium e una nuova planimetria.

Ai redesign customers viene assegnato un membro dedicato del premiato e riconosciuto interior design team di Gulfstream, che lavora con loro dalla pianificazione al completamento e fornisce il servizio di prima classe di Gulfstream dall’inizio alla fine.

Gli aeromobili possono beneficiare di una riprogettazione in varie fasi della loro durata di vita, a seconda dell’uso, nonché delle esigenze e delle preferenze del proprietario.

“Per riflettere ulteriormente la convenienza e il vantaggio di scegliere Gulfstream, è possibile eseguire la riprogettazione degli aeromobili quando l’aereo è già sottoposto ad altri servizi di manutenzione”, ha affermato Zimmerman.

(Ufficio Stampa Gulfstream – Photo Credits: Gulfstream)