Boeing: primo volo per il KC-46 Tanker giapponese

Il primo Boeing KC-46 Tanker destinato alla Japan Air Self-Defense Force (JASDF) ha effettuato con successo il suo primo volo, importante pietra miliare poiché il velivolo passa adesso alla certification phase of development.

“Si tratta di un traguardo entusiasmante per la JASDF e Boeing”, ha affermato Jamie Burgess, KC-46 program manager. “Il Giappone si avvicina a ricevere l’air refueling tanker più avanzato al mondo”.

Il Giappone è il primo cliente internazionale del programma KC-46 e dovrebbe ricevere il suo primo Tanker quest’anno

“Il KC-46 di Boeing e i suoi solidi sistemi difensivi giocheranno un ruolo fondamentale nell’alleanza per la sicurezza tra i nostri due paesi”, ha dichiarato Will Shaffer, president of Boeing Japan. “La capacità di questo aereo di trasportare cargo e passeggeri lo rende anche uno strumento importantissimo per sostenere gli sforzi di soccorso umanitario nell’area del Pacifico e non solo”.

La KC-46 refueling certification del KC-46 comprende aerei della U.S. Air Force, della U.S. Navy, dell’U.S. Marine Corps e della JASDF.

L’U.S. Air Force ha aggiudicato a Boeing un contratto da 279 milioni di dollari per il primo KC-46A Tanker della Japan Air Self-Defense Force nel dicembre 2017. L’accordo è stato completato attraverso il Foreign Military Sale process tra il governo degli Stati Uniti e il Giappone. Il Giappone ha ora un contratto per un totale di quattro KC-46 Tanker.

Boeing assembla i KC-46A sia per l’U.S. Air Force che per il Giappone nella sua 767 production line in Everett, Washington. I partner giapponesi di Boeing costruiscono il 16% della KC-46 airframe structure.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)