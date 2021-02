IATA offre Free Training per i Cabin Crew che vogliono reinserirsi nel mondo del lavoro

L’International Air Transport Association (IATA) offre un online training course per aiutare gli airline cabin crew members licenziati a reinserirsi nel mercato del lavoro. Questo corso sarà offerto gratuitamente per coloro che si registrano tra il 9 e il 23 febbraio.

Un’indagine su 800 cabin crew che hanno perso il lavoro durante la crisi ha rilevato che il 78% desiderava un aiuto per identificare le competenze che gli permettessero di trasferirsi in altri ruoli.

Il three-hour Cabin Crew – Leveraging Professional Skills course è stato sviluppato con il contributo di ex crew members per soddisfare questa esigenza, consentendo ai crew di migliorare, promuovere e riconoscere le competenze professionali che possono essere sfruttate in altri lavori. Inoltre, i crew apprenderanno suggerimenti pratici per prepararsi al job application process e avranno l’opportunità di apprendere dall’esperienza dei colleghi che sono già passati ad altri ruoli al di fuori del settore.

“Decine di migliaia di crew members hanno perso il lavoro in questa crisi. Questa offerta è un omaggio al loro servizio all’industria. Speriamo di accoglierli nuovamente nell’aviazione, ma per ora molti dovranno cercare opportunità per guadagnarsi da vivere in altri settori. Fortunatamente, hanno le capacità per effettuare la transizione. Applicando le competenze di formazione di IATA, li aiuteremo a presentare queste capacità ai potenziali datori di lavoro”, ha affermato Stéphanie Siouffi, IATA’s Director of Training.

“IATA è orgogliosa di offrire questo come parte della #WeAreAviation campaign in corso, in solidarietà con le persone dedite e appassionate che compongono il settore dell’aviazione in tutto il mondo. Prima della crisi, IATA ha formato ogni anno circa 100.000 professionisti dell’aviazione da tutto il mondo in competenze fondamentali per costruire la loro carriera”, afferma IATA.

Maggiori info: https://www.iata.org/en/training/courses/cabin-crew-skills/talh09/en/.

(Ufficio Stampa IATA)