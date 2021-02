SAS: 180 rotte dalla Scandinavia all’Europa in primavera ed estate

SAS apre 180 rotte dirette dalla Scandinavia all’Europa nei suoi spring and summer traffic programs, supponendo che le restrizioni di viaggio saranno allentate. Oltre a riaprire diverse rotte, vengono lanciate anche nuove destinazioni come Stoccolma-Barcellona, Oslo-Pharo e Copenaghen-Larnaca.

“La domanda di viaggi aerei sta aumentando un po’, soprattutto verso le destinazioni più calde. SAS introdurrà quindi più partenze verso diverse destinazioni nel Mediterraneo. Anche con le attuali rigide restrizioni di viaggio dovute al Covid-19, c’è la speranza che queste diminuiranno con l’aumento dei tassi di vaccinazione. SAS aumenterà di conseguenza la capacità su tutte le domestic routes, nonché all’interno dei paesi nordici e verso le principali città del Nord Europa, per soddisfare un aumento della domanda di leisure and business travel”, afferma SAS.

Per maggiori info sul full traffic program for spring and summer: https://www.flysas.com/en/traffic-program/.

Nell’ultimo anno SAS ha introdotto una serie di misure e procedure per garantire ulteriormente la sicurezza dei viaggi aerei. Info su: https://www.flysas.com/en/safe-travel/.

SAS ha inoltre introdotto opzioni di cambio di prenotazione più flessibili. I viaggiatori possono annullare i viaggi internazionali fino a 72 ore prima della partenza e ricevere un SAS Travel Voucher, valido come pagamento per qualsiasi destinazione SAS. Per i viaggi domestici in Svezia, Norvegia o Danimarca, la compagnia offre un cambio di prenotazione gratuito fino a un’ora prima della partenza se si ha un SAS Go Flex ticket. I SAS Plus tickets sono sia riprenotabili che rimborsabili. Questo vale sia per i viaggi domestici che internazionali. Inoltre, SAS offre una 24-hour money-back guarantee se i clienti hanno prenotato il viaggio tramite SAS. Per maggiori info: https://www.flysas.com/en/flexible-booking/.

SAS aprirà 180 rotte dirette dalla Scandinavia all’Europa. SAS aumenta il numero di partenze per Alicante, Malaga, Maiorca, Alanya, Nizza, Roma e Atene. SAS apre anche nuove rotte con partenze a partire da Pasqua per: Barcellona da Stoccolma, Copenaghen e Oslo; Larnaca (Cipro) da Stoccolma e Copenaghen; Chania (Creta) da Copenaghen e Oslo; Pharo (costa dell’Algarve) da Oslo.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)