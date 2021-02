British Airways prosegue il suo impegno verso la sostenibilità con la seconda sustainable aviation fuel partnership

British Airways alimenterà i voli futuri con sustainable aviation fuel prodotto da etanolo proveniente da fonti sostenibili, come parte di una nuova partnership con la sustainable jet fuel company LanzaJet.

La partnership, che riflette l’importanza che la compagnia aerea sta attribuendo alla sostenibilità e ai suoi continui investimenti nel sustainable aviation fuel, vedrà British Airways investire nella prima commercial scale Freedom Pines Fuels facility di LanzaJet in Georgia, USA, e acquisire carburante per aviazione sostenibile dall’impianto. Si prevede che il carburante sarà disponibile per alimentare una serie di voli entro la fine del 2022. Inoltre, la partnership coinvolgerà LanzaJet nell’implementazione della pianificazione e della progettazione in fase iniziale per una potenziale commercial facility per British Airways nel Regno Unito.

L’impianto in Georgia dovrebbe iniziare la costruzione quest’anno. Trasformerà l’etanolo sostenibile in carburante per aviazione sostenibile utilizzando un processo chimico brevettato.

Il carburante prodotto nello stabilimento consentirà di ridurre di oltre il 70% le emissioni di gas serra rispetto al carburante fossile convenzionale per jet, equivalente a togliere dalla strada quasi 27.000 auto a benzina o diesel ogni anno.

Il carburante per aviazione sostenibile prodotto da LanzaJet viene prodotto tramite un processo che può utilizzare qualsiasi fonte di etanolo sostenibile, incluso, ma non limitato, etanolo ottenuto da residui agricoli non commestibili.

Lo sviluppo e l’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione è un obiettivo importante per British Airways e fa parte dell’impegno della compagnia aerea per raggiungere net zero carbon emissions entro il 2050 attraverso una serie di iniziative a breve, medio e lungo termine. La compagnia aerea ha una partnership esistente con la sustainable fuels technology company Velocys, con l’obiettivo di costruire una struttura per convertire i rifiuti domestici e commerciali in carburante per aerei sostenibile e rinnovabile nel Regno Unito. Il carburante potrebbe essere prodotto entro il 2025. La società madre di British Airways, International Airlines Group, investirà 400 milioni di dollari in carburante per aviazione sostenibile nei prossimi 20 anni.

Sean Doyle, CEO di British Airways, ha dichiarato: “Nonostante la crisi dell’aviazione globale, è fondamentale per il nostro futuro continuare ad affrontare i cambiamenti climatici e rimanere concentrati sul fare la nostra parte per ridurre l’impatto che abbiamo sul pianeta. Negli ultimi 100 anni abbiamo collegato la Gran Bretagna al mondo e il mondo alla Gran Bretagna, e per garantire il nostro successo per i prossimi 100 anni, dobbiamo farlo in modo sostenibile. Far progredire lo sviluppo e la diffusione commerciale del carburante sostenibile per l’aviazione è cruciale per decarbonizzare l’industria dell’aviazione e questa partnership con LanzaJet mostra i progressi che British Airways sta compiendo mentre continuiamo il nostro viaggio verso net zero.

Dopo il successo dell’avviamento dell’impianto in Georgia, speriamo di implementare la tecnologia e la capacità di produzione del SAF nel Regno Unito. Il Regno Unito ha l’esperienza e le risorse necessarie per diventare un leader globale nell’installazione di tali sustainable aviation fuel production facilities e abbiamo bisogno del sostegno del governo per guidare la decarbonizzazione e accelerare la realizzazione di questa visione”.

Jimmy Samartzis, CEO di LanzaJet, ha dichiarato: “Il nostro mondo è a un bivio sul cambiamento climatico e la nostra industria è al punto di svolta, pronta ad accelerare la transizione energetica necessaria. Siamo lieti di dare il benvenuto a British Airways nella famiglia LanzaJet. Opzioni di carburante sostenibili a basso costo sono fondamentali per il futuro del settore dell’aviazione e il processo LanzaJet offre una soluzione flessibile su larga scala. Con il giusto supporto per waste-based fuels, il Regno Unito sarebbe il luogo ideale per gli impianti LanzaJet su scala commerciale. Non vediamo l’ora di continuare il dialogo con BA e il governo del Regno Unito per renderlo una realtà e di continuare il nostro sostegno per dare vita alla Jet Zero vision del Primo Ministro”.

British Airways ha una chiara tabella di marcia per raggiungere il suo net zero 2050 target. A breve termine, la compagnia aerea sta migliorando la sua efficienza operativa, con aerei più efficienti in termini di consumo di carburante e introducendo progetti di compensazione e rimozione delle emissioni di carbonio. La compagnia aerea attualmente compensa le emissioni su tutti i voli all’interno del Regno Unito e offre ai clienti la possibilità di compensare volontariamente le loro emissioni se viaggiano più lontano. Nel medio-lungo termine, oltre agli investimenti della compagnia aerea nello sviluppo di sustainable aviation fuel, sta anche cercando soluzioni tecnologiche come zero emissions hydrogen aircraft and carbon capture technology.

LanzaJet è stato lanciato a giugno 2020 ed è uno spin-off della principale azienda biotech LanzaTech. British Airways si unirà a LanzaTech, Mitsui e Suncor Energy come investitori in LanzaJet.

(Ufficio Stampa British Airways)