Le Lufthansa Group Airlines estendono l’opzione per il free rebooking

Dalla fine di agosto, tutte le tariffe di Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowings possono essere riprenotate senza costi di cambio di prenotazione. In origine, questa offerta tariffaria era valida per (re-)bookings fino alla fine di febbraio. Ora l’offerta viene nuovamente estesa: tutte le airline fares possono ora essere riprenotate gratuitamente tutte le volte che lo si desidera fino al 31 maggio 2021. Dopodiché, è possibile effettuare un’altra modifica della prenotazione gratuitamente.

Le Lufthansa Group Airlines avevano già consentito ai clienti di riprenotare i loro biglietti senza costi aggiuntivi l’anno scorso. L’esenzione dalla tassa di cambio di prenotazione si applica in tutto il mondo per tutte le nuove prenotazioni in tutte le tariffe su rotte a corto, medio e lungo raggio. Ciò consente una pianificazione flessibile del viaggio per tutti i clienti delle Lufthansa Group Airlines.

Tuttavia, possono sorgere costi aggiuntivi per le riprenotazioni se, ad esempio, la classe di prenotazione originale non è più disponibile quando si riprenota una data diversa o verso una destinazione diversa.

Inoltre, la modifica della prenotazione dei biglietti emessi fino al 31 agosto 2020 compreso può essere effettuata fino al 31 maggio 2021.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)