News Brevi – 10.02.2021

AIR EUROPA: PROMOZIONE “VIAGGIA E INNAMORATI” – “Viaggia e innamorati” è la nuova promozione lanciata da Air Europa per una fuga romantica al miglior prezzo. In occasione di San Valentino Air Europa applica uno sconto del 40% sulle prenotazioni effettuate entro il 14 febbraio, dando la possibilità di volare entro i prossimi 12 mesi. Con questa nuova campagna si potrà volare a prezzi vantaggiosi, con il miglior servizio, il miglior intrattenimento di bordo e la massima sicurezza. Air Europa continua a rafforzare quotidianamente i suoi già rigorosi protocolli per garantire ai passeggeri massima protezione e benessere e per offrire la necessaria tranquillità e fiducia nella programmazione del proprio viaggio. I processi di igienizzazione e sanificazione degli aeromobili sono estremamente accurati, ai passeggeri è garantito il distanziamento quando l’occupazione lo consente ed è stato ridotto il contatto con oggetti manipolabili a bordo; inoltre, sono state applicate nuove procedure di imbarco e sbarco e il sistema di ventilazione degli aeromobili assicura la massima efficienza grazie ai filtri HEPA. Per tutti i dettagli della campagna “Viaggia e innamorati” è possibile consultare il sito www.aireuropa.com.

ETIHAD AIRWAYS DIVENTA LA PRIMA COMPAGNIA AL MONDO CON IL 100% DI CREW ON BOARD VACCINATI – Etihad Airways è diventata la prima compagnia aerea al mondo con tutti i suoi piloti e cabin crew operativi vaccinati, per aiutare a frenare la diffusione di COVID-19 e dare tranquillità ai passeggeri che viaggiano con la compagnia aerea. Nel gennaio 2021 Etihad ha ottenuto il Diamond status per aver garantito i più elevati standard di pulizia e sanificazione nell’inaugural APEX Health Safety, powered by SimpliFlying audit. L’iniziativa di vaccinazione ha consolidato la posizione di Etihad come leader del settore nella sua risposta alla pandemia e nel mantenere i suoi dipendenti e viaggiatori al sicuro. Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Abbiamo reso proattivamente il vaccino disponibile a tutti i nostri dipendenti non solo per aiutare a combattere gli effetti del COVID-19, ma per far sentire i viaggiatori sicuri e rassicurati la prossima volta che voleranno noi. Siamo l’unica compagnia aerea al mondo a rendere obbligatorio il test COVID-19 per ogni passeggero e membro dell’equipaggio prima di ogni volo e ora siamo la prima compagnia aerea al mondo con equipaggio vaccinato al 100% a bordo”. Questo risultato è stato possibile grazie alla ‘Protected Together’ employee vaccination initiative di Etihad, lanciata formalmente nel gennaio di quest’anno. Basandosi sulla campagna Choose to Vaccinate degli Emirati Arabi Uniti, Protected Together mira ad aiutare il personale a compiere passi proattivi e personali verso la protezione contro COVID-19. Etihad è stato uno dei primi datori di lavoro nella capitale a garantire posti per il proprio personale in prima linea, inclusi piloti e cabin crew, nel programma di vaccinazione di Abu Dhabi. Etihad ha inoltre assicurato che l’Etihad Airways Medical Centre diventasse una COVID-19 vaccination clinic accreditata. Seguendo l’obiettivo del governo degli Emirati Arabi Uniti di vaccinare metà della popolazione degli Emirati Arabi Uniti entro la fine di marzo 2021, Etihad è in anticipo rispetto al programma con oltre il 75% dell’intera forza lavoro che ha già ricevuto almeno una dose del vaccino.

DELTA: IL CEO DISCUTE RIGUARDO VACCINI E BLOCCO DEI POSTI CENTRALI – Il CEO di Delta, Ed Bastian, ha discusso della decisione di Delta di essere l’unica compagnia aerea statunitense a continuare a fornire più spazio ai clienti estendendo il blocco dei posti centrali fino al 30 aprile 2021. “Sebbene la soddisfazione del cliente sia sempre stata forte, nell’ultimo anno abbiamo visto che è ancora più forte. Sappiamo che il posto centrale è una delle cose che le persone apprezzano davvero quando prendono la decisione, di fronte a una pandemia, di viaggiare su Delta”, ha detto Bastian. “È costoso per noi, non ci sono dubbi. Ma è interessante notare che nell’ultimo trimestre che abbiamo registrato un paio di settimane fa, Delta ha effettivamente registrato in media più entrate rispetto alla media dei nostri concorrenti nel settore, nonostante avessimo il 20% di posti in meno disponibili per la vendita. Quindi le persone danno la priorità, come dovrebbero, alla loro salute, sicurezza e comfort mentre viaggiano, e stiamo ottenendo un premio significativo per i viaggi su Delta”. Recentemente, Delta ha rilevato parte del concourse C all’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport e l’ha trasformato in un centro di vaccinazione per i dipendenti. Lunedì sono iniziate ufficialmente le vaccinazioni per i dipendenti Delta qualificati con base in Georgia e per i lavoratori della comunità aeroportuale di età pari o superiore a 65 anni. La compagnia aerea inizierà presto anche a offrire vaccinazioni per la stessa popolazione di persone al Delta Flight Museum.

DELTA PUNTA A SVILUPPARE IL DIGITAL CONCIERGE PER I CLIENTI – Delta sta applicando la sua visione per fornire un concierge digitale per i clienti – presentato per la prima volta al CES 2020 – per anticipare e affrontare le esigenze di viaggio in evoluzione causate dalla pandemia COVID-19. I team di tutta la compagnia stanno finalizzando un’esperienza digitale che guiderà i clienti senza problemi attraverso la prenotazione, la pianificazione dei test COVID e la verifica dei documenti, tutti disponibili tramite i canali Delta. “Vogliamo offrire ai clienti un’esperienza semplice e snella per gestire le attuali esigenze di viaggio”, ha affermato Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer di Delta. “Invece di controllare un sito Web per trovare le posizioni dei test e utilizzare un’altra app per caricare un risultato del test, stiamo sviluppando la capacità di gestire tutto attraverso i percorsi di prenotazione familiari e a misura di cliente su Delta.com e l’app Fly Delta”. La nuova esperienza digitale seguirà un flusso familiare. Delta condividerà le attuali esigenze di viaggio con i clienti in base alla destinazione prenotata, fornirà loro le opzioni di pianificazione dei test COVID-19 disponibili e convaliderà automaticamente i risultati dei loro test. Questa suite integrata di strumenti digitali incorporerà quanto appreso dal lavoro in corso con TrustAssure, con cui Delta ha stretto una partnership da marzo 2020 per continuare a semplificare le opzioni di test COVID per i clienti. Delta sta anche lanciando un progetto pilota con CLEAR Health Pass a partire dal 18 febbraio per i passeggeri che viaggiano da Los Angeles a Honolulu a bordo di un volo al giorno, aiutando la compagnia aerea a capire meglio come questo e altri strumenti possono essere utilizzati per accelerare il customer re-entry negli U.S. La partecipazione dei clienti statunitensi al progetto pilota CLEAR Pass è facoltativa.

BOEING: STATEMENT ON SRIWIJAYA FLIGHT SJ-182 – Boeing ha rilasciato oggi la seguente dichiarazione riguardo l’incidente del volo Sriwijaya Air SJ-182: “Siamo profondamente addolorati per la perdita dell’equipaggio e dei passeggeri del volo Sriwijaya Air SJ-182, ed estendiamo le nostre più sentite condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. I nostri esperti tecnici continuano ad assistere con le indagini e forniremo il supporto necessario durante questo momento difficile”.

LUFTHANSA INNOVATION HUB LANCIA LA STARTUP RYDES – Lufthansa Innovation Hub, central digitalization unit di Lufthansa Group, fonda la startup RYDES. Forward31, company builder of Porsche Digital, sta contribuendo con la sua esperienza e le sue risorse all’impresa. Sia Porsche che Lufthansa Group sono ora azionisti di minoranza strategici della startup. “Lo spin-off e il successivo finanziamento di RYDES sono stati un grande successo. Ancora una volta, stiamo dimostrando che le startup delle corporate digital units possono adattarsi alle condizioni di mercato. Con Forward31, Porsche’s company builder, abbiamo acquisito un importante partner strategico che condivide e migliora ulteriormente la nostra visione di una mobility chain senza interruzioni”, afferma Gleb Tritus, Managing Director Lufthansa Innovation Hub. L’obiettivo di RYDES è ridefinire e semplificare l’accesso alla mobilità moderna. A tal fine, la startup raggruppa le offerte di mobilità esistenti in un’unica app e le rende accessibili tramite il “Mobility Budget”. Il nuovo prodotto consente alle aziende di fornire ai propri dipendenti un budget mensile che possono utilizzare per vari servizi di mobilità. Questi includono servizi di car e bike sharing, scooter elettrici, taxi collettivi e servizi di trasporto pubblico. I diversi fornitori di mobilità sono integrati nell’app RYDES e gli utenti possono utilizzare l’app per prenotare i loro viaggi e gestire il loro budget. Tutti i viaggi prenotati tramite RYDES vengono compensati tramite la piattaforma “Compensaid” e sono quindi CO2 neutral. RYDES si concentra sulle aziende che vogliono offrire mobilità ai propri dipendenti come ulteriore vantaggio. In questo modo RYDES va incontro anche alla domanda di servizi di mobilità che sta emergendo nel contesto del “new work” e alla tendenza verso un’occupazione flessibile e decentralizzata. “Stiamo ripensando completamente i viaggi dei dipendenti e creando un accesso flessibile e aperto alla mobilità”, afferma René Braun, che ha sviluppato RYDES presso il Lufthansa Innovation Hub ed è responsabile della società di nuova costituzione come suo fondatore. “Piuttosto che attirare i dipendenti con un’auto aziendale, le aziende promuovono la loro mobilità in modo flessibile e sostenibile tramite la nostra app. Inoltre, i fornitori di servizi di mobilità possono generare ulteriore business essendo integrati nella nostra piattaforma”. Il “Mobility Budget” sarà inizialmente disponibile nei paesi di lingua tedesca, con previsione di una ulteriore crescita e internazionalizzazione della startup. RYDES è stata fondata nel 2018 come parte del Lufthansa Innovation Hub.