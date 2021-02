Singapore Airlines, Scoot e SilkAir operano i primi voli con l’intero equipaggio vaccinato

Le compagnie aeree del Gruppo SIA – Singapore Airlines (SIA), SilkAir e Scoot – sono tra le prime al mondo ad operare voli con piloti e assistenti di volo vaccinati. I primi voli con l’intero equipaggio vaccinato sono il volo SIA SQ956, partito da Singapore per Giacarta (Indonesia) l’11 febbraio 2021 alle 9.30 ora locale (GMT+8); il volo Scoot TR606 partito per Bangkok (Thailandia) alle 9.30 e il volo SilkAir MI608 partito per Phnom Penh (Cambogia) alle 16.30.

Il governo di Singapore ha reso il settore dell’aviazione una priorità all’interno del piano vaccinale del Paese. Questa decisione rispecchia l’importanza del settore e il ruolo cruciale del Gruppo SIA nella ripresa economica di Singapore e nella lotta contro il Covid-19.

Gli equipaggi del Gruppo SIA hanno risposto in modo molto positivo: ad oggi, più del 90% dei piloti e degli assistenti di volo si è registrato per la vaccinazione.

Goh Choon Phong, Chief Executive Officer di Singapore Airlines, ha dichiarato: “Siamo molto incoraggiati dall’alto tasso di adozione del vaccino da parte dei nostri colleghi. Le vaccinazioni saranno fondamentali per la riapertura delle frontiere e per aumentare la fiducia nei viaggi, insieme ad un solido sistema di test e alle misure di sicurezza ad ampio raggio attuate a terra e in volo. In questo modo, viene offerta maggiore protezione al nostro personale e un ulteriore livello di garanzia ai nostri passeggeri”.

