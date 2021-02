News Brevi – 11.02.2021

IBERIA: FACIAL RECOGNITION PILOT PROJECT A MADRID AIRPORT – L’autorità aeroportuale nazionale AENA fa parte del consorzio che comprende Iberia, Inetum e Thales, che sta per realizzare un R+D project con l’obiettivo di cercare nuove modalità nel settore dei viaggi aerei. Il progetto proposto consente la rilevazione biometrica dei passeggeri grazie all’utilizzo di apparecchiature mobili di tipo tablet, che miglioreranno l’esperienza aeroportuale snellendo l’intero processo ed eliminando ogni contatto fisico, migliorando ulteriormente la sicurezza di tutte le procedure aeroportuali. L’uso di tali apparecchiature incorpora anche il concetto di mobilità, il che significa che un numero limitato di unità sarà sufficiente per affrontare un gran numero di voli verso diverse destinazioni. Inoltre, il sistema vanta capacità di rilevamento migliorate, consentendo di identificare i passeggeri anche quando indossano maschere facciali. L’iniziativa è sostenuta dalla CDTI, l’agenzia spagnola per lo sviluppo della tecnologia industriale, attraverso un programma di cooperazione di ricerca e sviluppo, contribuendo così al miglioramento del livello tecnologico e alla digitalizzazione delle imprese spagnole attraverso lo sviluppo di idee innovative. Per questo programma di ricerca e sviluppo, in conformità con le nuove misure di sicurezza contactless, il programma di riconoscimento facciale dispiegato presso l’Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport, ora in fase di progetto pilota, servirà allo sviluppo di nuove funzionalità, integrandole in un unico processo attraverso un’applicazione dedicata e security and boarding controls. A questo scopo, aziende leader nei rispettivi settori si sono unite per ottenere lo sviluppo e la convalida necessari: Iberia, come compagnia aerea, Inetum, come società di integrazione di sistemi, Thales, come fornitore di tecnologie biometriche e processi di convalida dell’identità, AENA, come operatore degli aeroporti spagnoli, con responsabilità per intermediate integration systems tra airline and biometric engine.

ENAC HA ASSEGNATO IL PREMIO “FIORENZA DE BERNARDI” – In occasione della giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, l’ENAC ha assegnato il Premio “Fiorenza de Bernardi” per gli anni 2019 e 2020. Il Premio è stato Istituito dall’ENAC in onore della Comandante Fiorenza de Bernardi, prima donna pilota di linea italiana, con l’obiettivo di promuovere la cultura aeronautica e l’inserimento delle donne nel settore dell’aviazione civile italiana. Destinato alle donne che intraprendono la carriera di pilota nell’ambito dell’aviazione civile italiana, con il Premio “Fiorenza de Bernardi” l’ENAC intende incoraggiare la presenza femminile nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), diffondere la passione per le materie scientifiche e la consapevolezza della straordinaria opportunità, anche professionale, che il settore dell’aviazione civile può offrire, contribuendo a sradicare stereotipi di genere. Questi i premi assegnati: Premio “Fiorenza de Bernardi” 2019 a Gaia Bassi per essere stata la più giovane ad aver conseguito la Licenza di pilota privato PPL(A) nell’anno 2019. Premio “Fiorenza de Bernardi” 2020 a Giulia Loredana Colzani per essere stata la più giovane ad aver conseguito la Licenza di pilota privato PPL(A) nell’anno 2020. Premio “Fiorenza de Bernardi” 2020 ad honorem a Franca Marangoni per il suo entusiasmo nell’intraprendere in età matura un percorso formativo in ambito aeronautico.

AIR CANADA NOMINATA TRA I TOP EMPLOYERS A MONTREAL – Air Canada è stata riconosciuta come uno dei “Montreal’s Top Employers” per l’ottavo anno consecutivo, nel sondaggio annuale tra i datori di lavoro di Mediacorp Canada Inc. Il sondaggio del 2021 riconosce le aziende di Montreal che si sono distinte per la loro resilienza durante la pandemia. “Siamo molto orgogliosi del fatto che, nonostante le sfide senza precedenti affrontate negli ultimi mesi, la cultura e le fondamenta che abbiamo costruito in Air Canada continuino a essere riconosciute attraverso questo premio. Dall’inizio della crisi COVID-19 abbiamo dovuto prendere decisioni strazianti, ma la nostra cultura della sicurezza ha continuato a guidarci e la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti sono rimaste la nostra massima priorità. Siamo stati leader nell’implementazione di un’ampia gamma di misure di biosicurezza leader del settore per garantire un ambiente di lavoro sicuro e per aprire la strada alle iniziative di test per mantenere i nostri clienti e dipendenti al sicuro. Quando usciremo da questa crisi, crediamo che il nostro personale rappresenterà un vantaggio competitivo che consentirà ad Air Canada di continuare ad attrarre i migliori talenti in ogni parte della nostra organizzazione”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources and Communications Officer. Questo riconoscimento assume un’importanza maggiore perché la sede centrale di Air Canada è saldamente radicata nel cuore della metropoli del Quebec.

SAAB: ELEVATA RACCOLTA ORDINI PER IL GLOBAL DEFENCE MARKET – La prolungata pandemia ha continuato a colpire gravemente molti paesi nel quarto trimestre, provocando nuove restrizioni e blocchi. Nonostante ciò Saab ha continuato a rafforzare la sua competitività sul mercato globale della difesa, assicurandosi una significativa raccolta di ordini, in aumento del 56% rispetto al 2019. Il portafoglio ordini ha raggiunto quasi 100 miliardi di corone svedesi. L’espansione internazionale di Saab continua e gli ordini al di fuori della Svezia sono cresciuti del 52% nel 2020. Il forte portafoglio ordini, combinato con le crescenti esigenze di difesa nei mercati chiave di Saab, sarà un supporto continuo al percorso di crescita. Nel settore dell’aviazione civile, la domanda è rimasta debole rispetto all’anno precedente e nel quarto trimestre alcuni dei grandi clienti hanno dichiarato volumi di produzione significativamente inferiori. Ciò ha avuto un impatto negativo su parti del civil business di Saab, che progettano e producono composite doors and wing-parts. L’utile operativo, escluse le voci che influiscono sulla comparabilità, è ammontato a SEK 1,081 million nel trimestre, corrispondente a un margine dell’8,8% (11,3%). Il reported margin è stato del 6,1%. Il calo è legato al Covid-19, che influisce sulle performance del civil business. L’adjusted operating margin per il 2020 è stato del 7,4% (8,3%). Reported margin per l’intero anno pari al 3,7%. Per il 2021, Saab si aspetta un EBIT margin in linea con l’adjusted EBIT margin per il 2020. L’incertezza che circonda Covid-19 e i suoi effetti futuri rimane elevata.

WIZZ AIR: PROPOSTA DI MATRIMONIO A SAN VALENTINO A BORDO – Wizz Air comunica: “Dopo aver incontrato l’anima gemella, tutti noi sogniamo una proposta di matrimonio per costruire un futuro insieme alla persona amata. Per rendere la proposta un momento davvero unico si può pensare però a qualcosa di più originale e sorprendente. Acquistando un biglietto su wizzair.com o tramite la WIZZ mobile app si potrà scegliere di visitare, durante il weekend di San Valentino con la/ il proprio partner una meta romantica dell’intero network Wizz Air e fare la proposta di matrimonio durante il volo. Un modo fantastico e unico per attirare l’attenzione della persona amata e rendere questo momento un evento memorabile. Wizz Air è stata una delle prime compagnie aeree a introdurre misure sanitarie avanzate per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo. Oltre al fatto che i filtri HEPA catturano il 99,97% dei virus e dei batteri nell’aria, l’aereo viene regolarmente sottoposto a un processo di disinfezione leader del settore con una soluzione antivirale e, seguendo il rigoroso programma di pulizia giornaliero di WIZZ, tutti gli aerei della compagnia aerea vengono ulteriormente disinfettati durante la notte con la stessa soluzione antivirale. Aggiungendo WIZZ Flex alla prenotazione i passeggeri potranno essere certi che se le circostanze cambiassero, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta”.

LA MARINA FRANCESE EQUIPAGGERA’ LE SUE NAVI CON I DRONI ALIACA DI AIRBUS SURVEY COPTER – Survey Copter, Airbus Defence and Space mini UAS subsidiary, ha firmato un contratto con la Direction générale de l’armement (DGA) per la fornitura alla Marina francese di 11 sistemi (22 velivoli) electrically powered fixed-wing Aliaca maritime version UAS (denominata dalle autorità francesi SMDM / “Mini-drone systems on board the Navy”), e della relativa formazione e supporto logistico integrato. Le prime consegne sono previste per il 2021. Il drone marittimo Aliaca è un sistema ad alta resistenza in grado di eseguire missioni di 3 ore entro un raggio di 50 km (27 miglia). Lanciato da una catapulta, il drone marittimo Aliaca conclude il suo volo con un atterraggio automatico grazie ad una specifica net landing solution. Con un peso massimo al decollo di 16 kg e un’apertura alare di 3,6 m per 2,2 m di lunghezza, Aliaca è alimentato da un potente ma silenzioso motore elettrico. Il sistema può essere facilmente configurato in meno di 15 minuti da soli 2 operatori. Di facile utilizzo, la stazione di terra consente all’operatore di monitorare continuamente il volo automatico del drone, ricevendo in tempo reale, giorno e notte, immagini e dati AIS (Automatic Identification System) raccolti dai sensori di bordo. È progettato per svolgere diversi tipi di missioni attorno alle navi, come il mantenimento della situazione tattica, la lotta alle attività illecite in mare, il monitoraggio del traffico, il rilevamento dell’inquinamento, il monitoraggio di comportamenti sospetti vicino al mare, la sorveglianza delle navi e delle coste.

AIRBUS: PROSEGUE LO SVILUPPO DEL SATELLITE BIOMASS – Biomass, European Space Agency (ESA) forest measuring satellite, sta prendendo forma nel sito di Airbus a Stevenage, con la Structure Model Platform completata. In linea con le linee guida del governo britannico, il sito di Stevenage è protetto da COVID, consentendo alla produzione di veicoli spaziali di continuare in sicurezza. Non è stato possibile eseguire l’assemblaggio della struttura meccanica del satellite come previsto a causa del COVID, ma nei mesi di aprile e maggio 2020 il team di Airbus ha messo in atto una soluzione digitale per consentire la collaborazione con l’ESA e i fornitori, assicurando che i progressi continuino nello sviluppo della mechanical structure del satellite. I team di Airbus hanno finalizzato la costruzione della struttura nella seconda metà del 2020 e l’integrazione dell’hardware sulla Structure Model Platform è stata completata all’inizio di gennaio 2021. La Structure Model è ora ad Airbus Toulouse per la sua mechanical test campaign. Richard Franklin, Managing Director, Airbus Defence and Space UK, ha dichiarato: “Nonostante la pandemia, i team si sono davvero impegnati a trovare modi innovativi per mantenere la produzione in carreggiata. I progressi compiuti dimostrano l’alto livello di competenze e capacità dei team di Airbus e il loro impegno a portare a termine il progetto”. Biomass è una ESA Earth Explorer mission che verrà lanciata nel 2022.

AIRBUS E THALES SELEZIONATI DALLA DGA PER AGGIORNARE LE CAPACITA’ DI GUERRA ELETTRONICA DELLA FRANCIA – La French defence procurement agency (DGA) ha assegnato a Airbus e Thales un contratto per il nuovo joint tactical signals intelligence (SIGINT) system. Questo sistema, che rinnoverà le capacità di ascolto, di radiometria e di analisi dello spettro elettromagnetico, è essenziale per l’esercito francese. Il contratto, della durata di 10 anni, doterà le tre forze armate di un sistema informativo e di rilevatori comune ed è identificato come programma ad alto impatto (PEM), insieme a CONTACT e SCORPION, nel piano di spesa della difesa francese. Questo joint tactical SIGINT system fornirà al comando delle forze armate francesi expanded tactical electronic support measures (ESM) capability.