Bombardier riporta i risultati del 2020. La Learjet production terminerà nel quarto trimestre 2021

Bombardier ha riportato i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno 2020, ha fornito indicazioni per il 2021 e ha delineato una serie di azioni per aumentare la redditività e la produttività, poiché la società si concentra esclusivamente sulla progettazione, costruzione e assistenza di business jet.

“Con il nostro riposizionamento strategico ora completo, siamo molto entusiasti di intraprendere il nostro viaggio come pure-play business jet company”, afferma Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier Inc. “Il nostro product portfolio, il world-class customer services network e i dipendenti incredibilmente talentuosi ci forniscono una solida base su cui costruire. Siamo incoraggiati dal nostro slancio nel quarto trimestre e siamo fiduciosi nelle azioni che stiamo intraprendendo per superare la pandemia e posizionare meglio la società per una ripresa del mercato”.

I ricavi delle Business Aircraft activities hanno raggiunto $5,6 miliardi nel 2020, riflettendo un miglioramento del 3% anno su anno, guidato dall’aumento delle consegne del Global 7500, che hanno raggiunto il record di 16 consegne nel quarto trimestre, parzialmente compensato dall’impatto significativo del COVID-19 su altri programmi e ricavi da servizi.

Gli adjusted full year EBITDA e adjusted EBIT per continuing operations pari a $200 milioni e $(211) milioni rispettivamente, riflettono l’impatto della pandemia COVID-19 su consegne e servizi, nonché un contributo inferiore delle prime Global 7500 units. Il reported EBIT di $0,9 miliardi riflette i guadagni contabili sulle cessioni dei CRJ and aerostructures business.

Bombardier inizia il 2021 con disponibilità liquide e mezzi equivalenti pro forma di circa $5,4 miliardi, inclusi i proventi della vendita di Transportation recentemente conclusa e un debito netto pro forma di circa $4,7 miliardi.

Bombardier lancerà una serie di azioni per migliorare la redditività e la generazione di cassa. L’obiettivo è rendere l’organizzazione più efficiente e agile, in grado di fornire performance finanziarie più forti nelle attuali condizioni di mercato, stabilendo anche una base di costi inferiore su cui crescere, una volta che il mercato si riprenderà. Con queste azioni, la società mira a generare $400 milioni all’anno in risparmi ricorrenti entro il 2023. I risparmi dovrebbero essere di circa $100 milioni nel 2021.

Le azioni specifiche includono il consolidamento dei Global aircraft completion work a Montreal; rivedere le opzioni per hangar e spazi industriali sottoutilizzati presso le strutture in Québec; ridurre la sua forza lavoro complessiva di circa 1.600 posizioni, comprese le riduzioni associate ai progressi sulla Global 7500 learning curve. Queste riduzioni, insieme al completamento delle azioni di ristrutturazione precedentemente annunciate e alla cessione dell’electrical wiring interconnection system business in Querétaro, Messico, dovrebbero portare la forza lavoro globale della Corporation a circa 13.000 entro la fine dell’anno.

“La riduzione della forza lavoro è sempre molto difficile e ci rammarichiamo di vedere dipendenti talentuosi e dedicati lasciare l’azienda per qualsiasi motivo”, ha affermato Martel. “Ma queste riduzioni sono assolutamente necessarie per ricostruire la nostra azienda mentre continuiamo a navigare attraverso la pandemia”.

Bombardier ha anche annunciato che terminerà la produzione di aeromobili Learjet entro la fine dell’anno, consentendo alla società di concentrarsi sulle sue famiglie di aeromobili Challenger e Global più redditizie e accelerare l’espansione della sua attività di servizi ai clienti.

“Con oltre 3.000 aeromobili consegnati dalla sua entrata in servizio nel 1963, l’iconico aereo Learjet ha avuto un impatto notevole e duraturo sulla business aviation. I passeggeri di tutto il mondo amano questo aereo eccezionale, le sue performance e l’affidabilità senza pari. Tuttavia, date le dinamiche di mercato sempre più impegnative, abbiamo preso questa difficile decisione di porre fine alla produzione dei Learjet”, ha spiegato Martel.

Bombardier continuerà a supportare pienamente la flotta Learjet anche in futuro e, a tal fine, ha lanciato il Learjet RACER remanufacturing program per i velivoli Learjet 40 e Learjet 45. Il programma RACER include una serie di miglioramenti, inclusi componenti interni ed esterni, nuova avionica, connettività ad alta velocità, miglioramenti dei motori e costi di manutenzione dell’aeromobile migliorati. Il programma di rigenerazione RACER sarà offerto esclusivamente tramite il centro servizi di Bombardier a Wichita, Kansas.

La struttura di Wichita continuerà a fungere da principale flight-test centre e sarà una parte fondamentale del global services network. Inoltre, Bombardier ha designato Wichita come Centre of Excellence per la sua attività specializzata e prevede che la struttura svolgerà un ruolo di primo piano nei futuri special mission modification contracts.

Business aircraft ha consegnato 114 aeromobili, inclusi aeromobili specializzati durante il 2020, di cui 59 Global, 44 Challenger e 11 Learjet. Le consegne hanno raggiunto il picco durante il quarto trimestre con 44 aeromobili consegnati, tra cui un record di 16 consegne per il Global 7500. Il multi-year backlog di Business Aircraft ammontava a 10,7 miliardi di dollari alla fine dell’anno.

A dicembre, Bombardier ha annunciato un ordine fermo per 10 velivoli Challenger 350 in una transazione del valore di $267 milioni, sulla base dei prezzi di listino del 2020. L’impegno da parte di un cliente non divulgato rappresenta uno dei più grandi ordini di business jet del 2020 e sottolinea il successo del Challenger 350.

Con il riposizionamento di Bombardier in una pure-play business aviation company ora completo, il 2021 sarà un anno di transizione in quanto la società esegue le sue azioni di produttività, matura ulteriormente la Global 7500 production e inizia ad affrontare la sua struttura di capitale. I ricavi delle business aircraft activities nel 2021 dovrebbero essere migliori del 2020 sulla base di uno scenario di graduale ripresa economica.

Si prevede che l’adjusted EBITDA aumenterà fino a superare i $500 milioni, riflettendo i progressi in corso sulla Global 7500 learning curve, la crescita dei servizi ai clienti e l’impatto parziale delle azioni di riduzione dei costi. Si prevede che l’adjusted EBIT sarà superiore a $100 milioni.

La Corporation continua a posizionarsi per cogliere le future opportunità di crescita nei servizi aftermarket aggiungendo nuova e significativa capacità alla sua rete globale con importanti progetti di espansione in corso a Singapore, Londra, Melbourne e Miami.

