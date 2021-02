Paris Region, Choose Paris Region, Groupe ADP, Air France-KLM e Airbus: invito a manifestare interesse per l’hydrogen branch negli aeroporti

Paris Region, Choose Paris Region, Groupe ADP, Air France-KLM e Airbus lanciano un invito a presentare manifestazioni di interesse per esplorare le opportunità offerte dall’idrogeno negli aeroporti di Parigi, con l’obiettivo di decarbonizzare le attività di trasporto aereo.

Questo invito internazionale fa parte della strategia di transizione energetica, avviata in Francia e sostenuta dalla Commissione Europea, che proseguirà con l’arrivo degli aeromobili a emissioni zero annunciato per il 2035.

Consapevoli che l’avvento dell’idrogeno rivoluzionerà il modo in cui vengono progettate e gestite le infrastrutture aeroportuali, i partner vogliono anticipare e sostenere gli sviluppi che dovrebbero consentire di trasformare gli aeroporti parigini in veri e propri “hub dell’idrogeno”.

L’invito internazionale a manifestare interesse – lanciato con il supporto dell’agenzia internazionale Choose Paris Region, responsabile dell’attrattività e della promozione internazionale della regione Île-de-France – mira a costruire un importante ecosistema aeroportuale e a riunire, attorno all’idrogeno, grandi gruppi, medie imprese / PMI, start-up, nonché mondo accademico e della ricerca.

Questa iniziativa di open innovation è un passo fondamentale per avviare questa svolta tecnologica lungo l’intera catena del valore dell’idrogeno all’interno della città aeroportuale.

I cinque partner condividono un’ambizione comune volta a identificare e qualificare i progressi nella ricerca e nelle tecnologie, per poi testare soluzioni economicamente valide che soddisfino gli usi dell’idrogeno in un aeroporto per prepararsi, a medio e lungo termine, alla fornitura e all’utilizzo su scala più ampia, in particolare al fine di operare i futuri aeromobili a idrogeno. Novità nel settore del trasporto aereo, questo invito a manifestare interesse si concentra su tre temi:

– Stoccaggio, trasporto e distribuzione di idrogeno (gas e liquido) negli aeroporti (sistemi di stoccaggio, micro-liquefazione, rifornimento degli aeromobili, ecc.).

– Diversificazione degli usi dell’idrogeno in ambito aeroportuale e aeronautico (veicoli e attrezzature per l’handling di terra, il trasporto ferroviario verso gli aeroporti, la fornitura di energia a edifici o aeromobili durante le operazioni a terra, ecc.).

– Economia circolare dell’idrogeno (recupero dell’idrogeno dissipato durante il rifornimento di idrogeno liquido, recupero di un sottoprodotto di una reazione per produrre idrogeno privo di carbonio, ecc.).

Le candidature saranno aperte dall’11 febbraio al 19 marzo 2021, tramite il sito hydrogenhubairport.com. I progetti selezionati saranno annunciati alla fine di aprile.

Edward Arkwright, Deputy CEO di Groupe ADP, ha dichiarato: “Siamo pronti, con i nostri partner, a federare un ecosistema unico per rendere possibile la graduale integrazione dell’idrogeno negli aeroporti di Parigi. Dobbiamo prepararci oggi ad accogliere gli aeromobili a idrogeno nel 2035 trasformando i nostri aeroporti in veri e propri hub dell’idrogeno, in cui vogliamo sviluppare vari usi, con i nostri stakeholder, attorno alla mobilità terrestre lato volo e lato città. Insieme ad altre soluzioni, come i combustibili alternativi sostenibili, la diffusione dell’idrogeno mira ad accelerare la decarbonizzazione del trasporto aereo”.

Alexandra Dublanche, Vice-President della regione Île-de-France, responsabile dello sviluppo economico e dell’attrattività, ha dichiarato: “Con Valérie Pécresse, Presidente della Regione, l’Île-de-France è stata la prima regione in Francia a testare due autobus a idrogeno in servizio commerciale, tra Jouy-en-Josas e Versailles Chantiers, per testare il potenziale di questa energia. Il Consiglio regionale ha anche adottato un piano idrogeno nel novembre 2019, che prevede il sostegno regionale per questo settore, al fine di rivelare il suo potenziale nella regione dell’Ile-de-France. Questo invito a manifestare interesse trasforma queste ambizioni in realtà e ci aiuta a riflettere insieme sull’aeroporto al servizio dei residenti dell’Ile-de-France e sull’attrattiva dell’Île-de-France”.

Franck Margain, President di Choose Paris Region, ha dichiarato: “Grazie alla collaborazione degli attori pubblici e privati coinvolti in questo bando, desideriamo contribuire in modo molto concreto alla realizzazione di nuove soluzioni innovative e sostenibili che si affiancano agli impegni di transizione energetica presi dalla Regione di Parigi”.

Anne-Sophie Le Lay, Executive Vice President, Corporate Secretary di Air France-KLM, ha dichiarato: “Il sostegno alla ricerca e sviluppo e all’uso di nuove energie è fondamentale per andare verso un trasporto aereo più sostenibile e più responsabile. Questo invito a manifestare interesse riunisce partner di primo piano per gettare le basi di un ecosistema innovativo e ambizioso”.

Jean-Brice Dumont, Executive Vice President Engineering di Airbus, ha aggiunto: “Airbus è determinata a guidare una visione audace per il futuro dell’aviazione sostenibile e ad assicurare la transizione verso voli commerciali a zero emissioni. L’idrogeno è una delle tecnologie più promettenti che ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo, ma non possiamo farcela da soli. Questa rivoluzione richiederà anche che i nostri ecosistemi normativi e infrastrutturali cambino a livello globale. Gli aeroporti hanno un ruolo chiave da svolgere per consentire questa transizione, a partire da oggi, e speriamo che questa iniziativa di open innovation favorisca lo sviluppo di progetti e soluzioni creative”.

