Embraer: 130 aeromobili consegnati nel 2020

Embraer ha consegnato 71 jet nel quarto trimestre del 2020, di cui 28 commercial aircraft e 43 executive jet (23 light e 20 large), il che rappresenta una diminuzione di 10 aeromobili nel trimestre in comparazione con il 4Q19. La Società ha consegnato un totale di 130 jet nel 2020, di cui 44 commercial aircraft e 86 executive (56 light e 30 large), il che rappresenta un calo di quasi il 35% rispetto al 2019, quando 198 jet erano stati consegnati.

Sebbene le consegne abbiano subito un’accelerazione durante il quarto trimestre del 2020 rispetto ai tre trimestri precedenti, sono state fortemente influenzate, principalmente nell’aviazione commerciale, dalla pandemia COVID-19. Al 31 dicembre, il firm order backlog ammontava a 14,4 miliardi di dollari.

Durante il 4Q20, Embraer Executive Jets ha consegnato il primo aeromobile della Praetor 600 fleet a Flexjet, Praetor fleet launch customer. La business unit ha anche annunciato una collaborazione con Porsche per creare Duet, un velivolo Embraer Phenom 300E in edizione limitata e l’abbinamento a un’auto Porsche 911 TurboS.

In commercial aviation, il vettore aereo nazionale bielorusso Belavia ha preso in consegna il suo primo E195-E2. Congo Airways ha emesso un ordine fermo per due E195-E2, oltre a due ordini esistenti per il più piccolo E190-E2. Questo nuovo ordine fermo è stato incluso nel backlog del quarto trimestre 2020 di Embraer.

Embraer Defence & Security ha consegnato il quarto C-390 Millennium multi-mission medium airlifter alla Brazilian Air Force (FAB) nel quarto trimestre. Tutte le 28 unità del velivolo ordinate da FAB sono equipaggiate per svolgere missioni di rifornimento aereo, con la denominazione KC-390 Millennium. Embraer ha anche consegnato i primi due aeromobili EMB 145 AEW&C (Airborne Early Warning and Control) modernizzati, designati E-99, a FAB. Altri tre aeromobili E-99 saranno modernizzati come parte del contratto.

Embraer ha annunciato il completamento e la consegna della prima European conversion di un Legacy 450 in un Praetor 500 per un cliente non divulgato. La conversione è stata eseguita presso l’Embraer Executive Jets Service Center a Le Bourget International Airport, Parigi, Francia.

(Ufficio Stampa Embraer)