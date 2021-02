Brussels Airlines lancia una nuova booking platform

La booking platform dietro brusselsairlines.com è stata migrata su Amadeus e-Retail, che è attualmente già utilizzato per lufthansa.com. Con la presente, Brussels Airlines è la prima promotrice di un progetto per armonizzare tutte e quattro le piattaforme di prenotazione delle Lufthansa Group network airlines. Le restanti compagnie aeree, ovvero Austrian Airlines e SWISS, seguiranno l’esempio entro la fine dell’anno. Ciò significa che d’ora in poi Brussels Airlines offre tutti i voli e servizi, come la prenotazione dei bagagli e la prenotazione dei posti, di tutte e quattro le Lufthansa Group network airlines sul suo sito web.

Una parte del coinvolgimento di Brussels Airlines nel Lufthansa Group network airlines consisteva nel trovare ulteriori sinergie all’interno di Lufthansa Group. Il motivo strategico per utilizzare una piattaforma di prenotazione comune per tutte le compagnie aeree del Gruppo è offrire un’esperienza utente coerente ai clienti attraverso le diverse piattaforme e rendere disponibile la stessa offerta di voli a livello di Gruppo su tutte le piattaforme, riducendo i costi operativi e di sviluppo. Indipendentemente dalla compagnia aerea di Lufthansa Group con cui il cliente desidera viaggiare, ha accesso all’offerta di voli a livello di Gruppo, pur sperimentando un’interfaccia moderna unificata con nuove funzionalità. L’armonizzazione delle piattaforme di prenotazione delle diverse compagnie aeree consente inoltre di rendere disponibili funzionalità molto più veloci per i clienti e consente quindi innovazioni più rapide.

Il passaggio alla piattaforma Amadeus eRetail influisce solo sul backend tecnico del sito web. Brussels Airlines mantiene la sua corporate brand identity nei confronti del cliente.

“Investire nell’esperienza dei nostri clienti rimane essenziale per il nostro futuro. Con questa mossa, beneficiamo del know-how e degli strumenti disponibili nel Gruppo per offrire ai nostri clienti un’esperienza di prenotazione online ancora migliore. L’obiettivo è creare una piattaforma di prenotazione unificata e all’avanguardia per tutti i siti web e le app mobili delle compagnie aeree di Lufthansa Group, che accelererà notevolmente la disponibilità di nuovi prodotti, servizi o funzionalità online”, afferma Dirk Janzen, Vice President Pricing and Revenue Management, Commercial Steering & Embedding.

Il più grande vantaggio per i clienti di Brussels Airlines è l’offerta più ampia di voli e servizi accessori a livello di Gruppo. Ad esempio, le prenotazioni possono essere modificate e ulteriori opzioni di viaggio possono essere aggiunte a una prenotazione, anche se tale prenotazione include voli di altre compagnie aeree di Lufthansa Group, aumentando l’esperienza del cliente.

Oltre a una scelta di volo più ampia, la nuova piattaforma offre anche più opzioni di servizio ai clienti, come più opzioni di prenotazione del posto (inclusi posti con spazio extra per le gambe), più opzioni di cambio di prenotazione online e un’opzione per bloccare una tariffa per 48 ore, che è gratuita se la prenotazione viene successivamente confermata.

Inoltre, anche il servizio clienti sarà armonizzato e quindi gestito da Lufthansa InTouch. La filiale che già fornisce il service center per Lufthansa, ora fa lo stesso per Brussels Airlines. Il vantaggio di questa armonizzazione è che i clienti di Brussels Airlines che riscontrano problemi durante la prenotazione online, possono ora contattare un central service center che assiste nel completare la prenotazione.

Una delle massime priorità dell’aviazione è lavorare per una maggiore sostenibilità e una riduzione della sua carbon footprint. Nell’ambito delle numerose iniziative e progetti di Brussels Airlines in questo settore, la nuova piattaforma di prenotazione offre ora ai clienti anche la possibilità di compensare la CO2 del loro viaggio aereo, grazie alla collaborazione con Compensaid. Compensaid offre ai passeggeri la scelta di spendere il proprio contributo in un progetto di riforestazione di myclimate, oppure di investirlo in Sustainable Aviation Fuel (SAF), che riduce le emissioni di carbonio dell’80% rispetto ai combustibili fossili.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)