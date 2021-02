Volaris seleziona i motori Pratt & Whitney GTF per 80 ulteriori Airbus A320neo Family Aircraft

Pratt & Whitney e Volaris hanno annunciato la scelta del motore Pratt & Whitney GTF per equipaggiare altri 80 aeromobili della famiglia A320neo. Pratt & Whitney fornirà inoltre a Volaris la manutenzione dei motori attraverso un long-term EngineWise Comprehensive service agreement.

Volaris aveva precedentemente effettuato un ordine per 44 aeromobili della famiglia A320neo con motore GTF. Questo porta l’impegno totale di Volaris verso 124 GTF-powered aircraft.

“Questa selezione amplierà i risparmi di carburante che abbiamo già realizzato con il motore GTF”, ha affermato Enrique Beltranena, CEO di Volaris. “Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per servire meglio i nostri passeggeri. Questi motori GTF ci aiuteranno a far crescere ulteriormente la nostra rete di rotte e ci daranno una solida base per il futuro”.

Volaris è una compagnia aerea a basso costo con base a Città del Messico e un’affiliata di Indigo Partners. È stata anche la prima compagnia aerea del Nord America a volare l’A320neo. Volaris attualmente utilizza 30 aeromobili della famiglia A320neo con motore GTF e una flotta di 56 aeromobili della famiglia A320ceo con motore V2500.

“Siamo stati onorati di aiutare Volaris a crescere dal suo primo volo con motore V2500 nel 2006 alla compagnia aerea di successo che è oggi”, ha affermato Rick Deurloo, Chief Commercial Officer, Pratt & Whitney. “Siamo orgogliosi di continuare a dare impulso alla loro crescita con la fuel efficiency e l’economia di livello mondiale necessarie per le loro operazioni a basso costo”.

Le altre tre compagnie aeree affiliate a Indigo Partners – JetSMART in Cile, Wizz Air in Ungheria e Frontier Airlines negli Stati Uniti – hanno ciascuna selezionato motori GTF per equipaggiare le loro A320neo family fleets. Insieme, le quattro compagnie aeree Indigo Partners si sono impegnate per 619 GTF-powered aircraft.

Da quando è entrato in servizio all’inizio del 2016, il motore GTF ha dimostrato la sua capacità promessa di ridurre il consumo di carburante del 16%, ridurre le emissioni di ossido di azoto del 50% rispetto allo standard normativo e ridurre l’impronta acustica del 75%.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)