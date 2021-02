Airbus e Air Methods firmano un ulteriore contratto di supporto HCare per la flotta di 80 elicotteri EC135

Air Methods Corporation ha firmato un altro HCare support contract con Airbus Helicopters Inc., questa volta per coprire la sua flotta di elicotteri EC135, il più grande contratto HCare firmato con qualsiasi cliente civile fino ad oggi.

L’ordine espande il numero di velivoli di Air Methods coperti dagli Airbus support and services a 111, rendendo Air Methods la più grande HCare-covered single-operator civil helicopter fleet al mondo.

“La sicurezza e l’essere pronti e disponibili, sono le chiavi del successo della nostra critical care mission”, afferma Leo Morrissette, EVP Operations. “Per supportare la nostra attività ad alta domanda, apprezziamo forti partnership di lavoro con gli OEM del settore e questo contratto formalizza e ottimizza il processo tra Air Methods e Airbus, al fine di concentrarsi sulla consegna, sui risultati e su un percorso verso il miglioramento continuo”.

Air Methods è il più grande operatore civile di elicotteri Airbus in tutto il mondo e leading air medical service provider, che fornisce cure salvavita a oltre 70.000 persone ogni anno. Con quasi 40 anni di esperienza nell’air medical experience, Air Methods è il partner preferito per gli ospedali e uno dei maggiori fornitori di air medical services.

“Il nostro team è orgoglioso del nostro successo di lunga data con Air Methods e dell’opportunità di fornire la migliore esperienza complessiva in termini di supporto e controllo dei costi”, ha affermato Anthony Baker, vice president of support and services for Airbus Helicopters North America. “Con una copertura HCare completa, i nostri clienti possono godere di una tranquillità ancora maggiore, mentre li aiutiamo a raggiungere i long-term support and financial goals, in modo che possano concentrare la loro attenzione dove deve essere: sulle loro critical life-saving missions”.

HCare è il completo support and service package di Airbus, che consente ai clienti di scegliere un piano flessibile e altamente personalizzabile per soddisfare le loro esigenze, dalla manutenzione e supporto tecnico alla fornitura di pezzi di ricambio, strumenti, materiali di consumo e persino flight ops and training. Entrando in HCare, i clienti sono in grado di pianificare e preventivare meglio i costi operativi, ora e in futuro.

Sempre più clienti si rivolgono ad Airbus per supportare i propri aeromobili, con particolare crescita nell’air medical segment, dove gli operatori cercano sempre di più di beneficiare di costi prevedibili, sicurezza del budget e facilità di gestione.

Airbus Helicopters Inc. è il principale fornitore di elicotteri negli Stati Uniti e supporta una flotta regionale di oltre 3.100 elicotteri, con una presenza locale che risale a più di 50 anni fa.

(Ufficio Stampa Airbus)