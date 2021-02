SAS espande la sua LEAP-powered fleet con un nuovo engine order e un services agreement

Scandinavian Airlines (SAS) ha selezionato i motori CFM International LEAP-1A per equipaggiare 35 ulteriori aeromobili A320neo Family. L’ordine, che include otto motori di ricambio e un Rate Per Flight Hour (RPFH) support agreement, ha un valore di 2,9 miliardi di dollari USA al prezzo di listino. L’ordine degli aeromobili era stato annunciato nell’aprile 2018.

Gli RPFH agreements fanno parte del portafoglio CFM di offerte flessibili di supporto aftermarket. Per tutta la durata dell’accordo, CFM garantirà i maintenance costs per i 160 LEAP-1A engines della compagnia su una dollar per engine flight hour basis.

“I nuovi motori LEAP e il long-term services agreement sono parte integrante dell’aggiornamento strategico della flotta di SAS e continueranno a migliorare notevolmente l’efficienza delle nostre operazioni. Il nostro obiettivo è quello di essere leader nel settore dell’aviazione sostenibile e dobbiamo ridurre le emissioni del 25% entro il 2025, rispetto al 2005. Ciò sarà reso possibile principalmente dall’utilizzo di tecnologie all’avanguardia che consentono un minor consumo di carburante e da un maggiore utilizzo di sustainable aviation fuels”, afferma Magnus Örnberg, Executive Vice President and CFO, SAS.

Questo ordine fa parte del programma di aggiornamento della flotta della compagnia aerea, che mira a migliorare l’efficienza e la sustainability performance. In qualità di importante compagnia aerea europea, SAS è stata in prima linea nell’introduzione di tecnologie che riducono l’impatto dell’aviazione sull’ambiente, oltre a scegliere motori efficienti per equipaggiare la sua flotta. Nell’ottobre 2020, il delivery flight del primo LEAP-powered Airbus A321LR di SAS ha utilizzato una miscela di carburante sostenibile al 10%. L’iniziativa fa parte dell’impegno di SAS per ridurre la propria carbon footprint.

“Siamo lieti di espandere la nostra relazione a lungo termine con SAS, una compagnia aerea con la quale condividiamo gli stessi valori fondamentali”, ha affermato Gaël Meheust, presidente e CEO di CFM International. “In quattro decenni, CFM ha sviluppato tecnologie all’avanguardia che aiutano i nostri clienti delle compagnie aeree a rendere le loro operazioni economiche e sostenibili. Prendiamo la fiducia di SAS come una grande responsabilità per continuare a supportare le loro operazioni, con gli high-level CFM standards in termini di affidabilità e utilizzo”.

SAS è stato launch customer per l’avanzato motore LEAP-1A di CFM, selezionato nel 2011 per equipaggiare il primo lotto di 30 A320neo. SAS attualmente opera 44 aeromobili A320neo e 1 A321neo LR equipaggiati con motori LEAP a basso consumo di carburante e prevede di introdurre altri due A321neo LR come parte della sua strategia per sviluppare rotte internazionali, anche verso gli Stati Uniti. In totale, gli ordini SAS per purchased and leased aircraft effettuati nel 2011 e 2018 consentiranno a SAS di aumentare la flotta di A320neo a 80 velivoli.

L’avanzato motore LEAP-1A di CFM continua a stabilire nuovi standard nel settore per fuel efficiency and asset utilization, registrando più di nove milioni di engine flight hours in commercial operation. La flotta fornisce un consumo di carburante migliore del 15% e minori emissioni di CO2, oltre a un significativo miglioramento riguardo la rumorosità rispetto ai migliori motori CFM56.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – CFM International – Photo Credits: CFM International)