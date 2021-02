News Brevi – 15.02.2021

AIR ASTANA: NUOVO VOLO DIRETTO FRANCOFORTE – ATYRAU – Air Astana annuncia il nuovo volo diretto da Francoforte a Atyrau a partire dal 3 febbraio 2021. Il volo opererà una volta alla settimana e sarà effettuato con il nuovo Airbus A321LR. L’orario, con arrivo a Francoforte nelle prime ore del mattino, consente una comoda e agevole coincidenza con gran parte dei voli di avvicinamento effettuati dal partner Lufthansa. Il nuovo collegamento per Atyrau si aggiunge a quelli già operativi per Nur-Sultan e Uralsk, portando a 5 alla settimana i voli in partenza da Francoforte per il Kazakistan. La partenza è prevista dal Terminal 1 a Frankfurt / Main. I passeggeri di classe Business potranno usufruire della Business Class Customers Lufthansa Lounge.

AIRBUS E L’UNIVERSITA’ DEL SURREY SVILUPPANO UNO SPACE COATING PER PROTEGGERE I SATELLITI IN ORBITA – Airbus Defence and Space e l’Advanced Technology Institute, University of Surrey, hanno sviluppato un’innovativa nano-barriera in grado di proteggere i satelliti nell’orbita terrestre bassa dalle radiazioni ultraviolette e dall’ossigeno atomico. L’ossigeno atomico (O) si crea quando le molecole di O2 si rompono, un processo reso più facile nello spazio a causa dell’abbondanza di radiazioni ultraviolette. L’ossigeno atomico reagisce quindi con le superfici organiche sui veicoli spaziali e le degrada. Gli ingegneri di Airbus e dell’Advanced Technology Institute hanno sviluppato un nano-barrier and custom-built deposition system che si lega alla superficie di polimeri o materiali compositi, proteggendoli dall’erosione causata dall’ossigeno atomico. La nuova nano-barriera all’avanguardia consente il rivestimento conforme di un’ampia area su strutture 3D complesse come veicoli spaziali e specchi ottici. Ciò elimina il rischio di contaminazione e la necessità di avvolgere gli strumenti con isolamento multistrato, aprendo opportunità per aumentare le performance dei satelliti. Christopher Hess, Head of Microwave Instruments at Airbus Space Systems, ha dichiarato: “Questa tecnologia rivoluzionaria è un abilitatore per missioni radar spaziali estremamente agili e ad alte prestazioni. Dovrebbe avere un enorme impatto positivo sulle performance complessive della missione, offrendo una maggiore flessibilità nell’acquisizione e aumentando la possibile imaged area, offrendo ai nostri strumenti performance migliori”. I team di Airbus e dell’Advanced Technology Institute del Surrey stanno ora lavorando alla fase successiva che porterà all’industrializzazione del rivestimento per consentire il trattamento delle prime missioni LEO dal 2022.

ETIHAD AIRWAYS COLLABORA CON ARTISTI LOCALI PER RICICLARE PARTI DI AEROMOBILI – Etihad Airways ha collaborato con designer locali per trasformare gli interni obsoleti delle cabine degli aerei in opere d’arte, come alternativa ecologica alla gestione dei rifiuti. Tappeti e rotoli di stoffa, equipaggiamenti di emergenza, pareti laterali, finestrini e sedili di classe Economy e Business sono solo alcuni dei vecchi pezzi di aerei che Azza Al Qubaisi e Christine Wilson usano per progettare installazioni artistiche per Etihad Airways. Terry Daly, Executive Director Guest Experience, Brand & Marketing, ha dichiarato: “Le parti a fine vita che erano destinate alla discarica sono state riutilizzate in bellissime installazioni artistiche da artisti esperti. Collaborando con artisti della comunità locale, il nostro obiettivo non è solo mostrare i talenti all’interno della regione, ma incoraggiare ulteriormente l’innovazione sostenibile che fa bene all’ambiente”. La prima opera d’arte dello scultore degli Emirati Arabi Uniti Azza Al Qubaisi utilizza i seat floor mounting rails per creare formazioni geometriche simmetriche, che possono essere esposte in piedi o sospese al soffitto. “Visitare il magazzino di parti di aeromobili di Etihad durante la pandemia COVID-19 ha riportato alla mente ricordi di viaggi in tutto il mondo e di scoperte di culture diverse. Ero entusiasta di avere accesso illimitato a materiali straordinari che potevo riciclare o fondere in arte per la mia serie di sculture “Seeking Identity”. Sto già lavorando a una seconda opera d’arte fondendo e colando i materiali di scarto che non ho utilizzato per la mia prima installazione e non vedo l’ora di condividerla con il mondo”, ha detto Azza. Utilizzando tende di aerei, pannelli a parete, giubbotti di salvataggio e interni di cabina, Christine Wilson, un’artista emergente irlandese con base a Dubai, ha progettato un’opera d’arte riciclata multidimensionale. Etihad espone le opere d’arte presso l’Etihad Headquarters e spera di commissionare lavori simili in futuro.

AIRBUS RECLUTA 17 NUOVI APPRENDISTI NEL SETTORE SPAZIALE IN UK – Airbus Defence and Space UK ha reclutato 17 apprendisti nel 2021 per il nuovo Space Engineering Technician apprenticeship, approvato dal Department of Education e annunciato alla fine del 2020. I nuovi apprendisti stanno tutti lavorando online seguendo i loro corsi al college e anche Airbus continua a supportarli online con interazione 1:1. Quando le restrizioni del Covid-19 cambieranno, sarà consentito loro di acquisire esperienza pratica nella progettazione, produzione e integrazione di satelliti, seguendo gli apprendisti esistenti a Stevenage e Portsmouth. La nuova Space Engineering Technician qualification è riconosciuta all’Higher Apprenticeship Level 4. Airbus, la più grande compagnia spaziale del Regno Unito, svolge apprendistato nella produzione spaziale da oltre 30 anni e ha formato più di 120 apprendisti negli ultimi nove anni. Richard Franklin, Managing Director of Airbus Defence and Space UK, ha dichiarato: “In qualità di leader per la produzione e i servizi spaziali nel Regno Unito, sapevamo che era essenziale continuare con il nostro programma di formazione della prossima generazione di ingegneri spaziali, nonostante i limiti della pandemia. Le nostre prossime reclute apprenderanno tutti gli aspetti della progettazione e dell’ingegneria dei veicoli spaziali consentendo loro di contribuire alle future missioni spaziali del Regno Unito e alle ambizioni di crescita, assicurandoci di mantenere la nostra pipeline vitale di talenti futuri”. Graham Turnock, Chief Executive of the UK Space Agency, ha dichiarato: “Il settore spaziale del Regno Unito è in forte espansione e mira a creare 30.000 posti di lavoro nel prossimo decennio. Il nuovo Space Engineering Technician apprenticeship sostenuto dal governo sta assicurando che i giovani abbiano le competenze e la formazione di cui hanno bisogno per intraprendere una carriera in questo settore stimolante”. Gli Airbus new apprentices stanno studiando full time al CEMAST (Centre of Excellence in Engineering, Manufacturing and Advanced Skills Training). L’Airbus space apprenticeship scheme per il 2021 sarà aperto in ottobre via airbus.com.

IBERIA TRASPORTA LA NAZIONALE DI BASKET – La nazionale spagnola di Basket, con i 13 giocatori convocati per l’occasione da Sergio Scariolo, è decollata alla volta della città polacca di Katowice con il volo Iberia IB2816, decollato alle ore 10.00. I trasferimenti con la compagnia aerea rientrano nell’accordo di sponsorizzazione firmato tra Iberia e FEB, rinnovato nel 2020, a copertura di importanti eventi sportivi. Iberia ha battezzato uno dei suoi Airbus 350, EC-NIG, con il nome di “Spanish Basketball Team” (“Selección Española de Baloncesto”) per portare il nome in tutto il mondo e onorare le squadre nazionali maschili e femminili.