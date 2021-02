News Brevi – 16.02.2021

LE SPACE TECHNOLOGIES DI AIRBUS RAGGIUNGONO MARTE – Quando giovedì prossimo il rover Perseverance della NASA atterrerà sulla superficie del Pianeta Rosso, saranno a bordo tecnologie chiave di Airbus: la MEDA meteorological station fornirà agli scienziati preziosi dati meteorologici su Marte e l’High Gain Antenna System garantirà un collegamento ad alta velocità con Terra per la durata della missione MARS2020. Perseverance utilizzerà sette strumenti scientifici per studiare l’ambiente biologico e geologico marziano, inclusa la stazione meteorologica MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer), progettata e costruita da Airbus. Lo strumento MEDA misurerà molti parametri ambientali utilizzando sensori distribuiti sul rover: velocità e direzione del vento, umidità relativa, pressione atmosferica, temperatura del suolo e dell’aria, radiazione solare e anche proprietà della polvere sospesa. Questi parametri saranno fondamentali anche quando si prenderà la decisione autonoma di rilasciare l’Ingenuity helicopter a bordo del rover. MEDA è la terza stazione ambientale marziana guidata da Airbus, che dimostra la sua esperienza in questo campo. La prima era a bordo del rover Curiosity nel 2012, nota come REMS (Rover Environmental Monitoring Station), la seconda su InSight nel 2018, chiamata TWINS (Temperature and Wind for InSight). Entrambe sono state missioni NASA/JPL di successo. Tutti i dati delle scoperte di Perseverance verranno inviati sulla Terra attraverso l’High Gain Antenna System (HGAS), anch’esso progettato e costruito da Airbus, basato su un’antenna di trasmissione e ricezione in banda X che consentirà high speed data communications. L’antenna si basa sulla microstrip technology, sviluppata internamente. È protetta dalla polvere, per mantenere le condizioni di pulizia e stabilità termica. L’antenna invierà direttamente i dati scientifici generati dai diversi strumenti e le informazioni sullo stato di salute del rover, senza la necessità di collegamenti intermedi. Inoltre, il veicolo riceverà istruzioni quotidiane dalla Terra con i compiti della giornata. Poiché l’antenna è orientabile, può inviare un “raggio” di informazioni che puntano direttamente alla Terra senza spostare il veicolo, il che contribuisce al risparmio energetico. Le estreme escursioni termiche su Marte hanno richiesto la qualificazione del sistema di antenna a temperature comprese tra -135° C e +90° C, con esaurienti test di fatica termica. Questo sarà il secondo HGAS antenna system di Airbus su Marte, con il primo ancora perfettamente funzionante a bordo di Curiosity otto anni dopo.

AEROPORTO DI BERGAMO: AVVISO RIGUARDO LA VIP LOUNGE – A seguito delle nuove restrizioni di viaggio per contenere la diffusione del Covid-19 e della conseguente significativa cancellazione dei voli dall’Aeroporto di Milano Bergamo, La Vip Lounge situata prima dei controlli di sicurezza non sarà disponibile dal 16 Novembre 2020 al 25 Marzo 2021. Vi saranno aggiornamenti durante le prossime settimane sull’evolversi della situazione.

IBERIA: PRIMA SPEDIZIONE DI VACCINI NELLA REPUBBLICA DOMINICANA – Ieri sera, i primi vaccini COVID-19 sono arrivati nella Repubblica Dominicana con il volo Iberia IB6501. IAG Cargo, responsabile della commercializzazione del cargo in tutte le compagnie aeree del gruppo IAG, ha effettuato questa spedizione da Bombay a Londra con un volo British Airways domenica 14 febbraio; in seguito da Londra a Madrid e da Madrid a Santo Domingo con due voli Iberia, con arrivo nella Repubblica Dominicana ieri sera, dopo le 20, accolti dal presidente del Paese, Luis Abinader. Questa prima spedizione di 110 Kg rappresenta i primi vaccini che Iberia trasporta in America Latina. Domani, 17 febbraio, sarà effettuata la seconda spedizione verso questo continente, questa volta diretta a El Salvador, anch’essa con 110 Kg a bordo. Dal 28 dicembre scorso Iberia ha già svolto 27 spedizioni di vaccini con destinazione finale in Spagna, provenienti, soprattutto, da Amsterdam e Bruxelles. Prima di partire per la loro destinazione finale, i vaccini fanno tappa all’aeroporto di Madrid, il più grande hub dell’Europa meridionale per la gestione dei farmaci. Sia il terminal cargo che il personale di handling di Iberia hanno la certificazione GDP (Good Distribution Practices). IAG Cargo ha il suo terminal merci all’aeroporto di Madrid e dispone di un prodotto specifico per il trasporto e trattamento di materiale farmaceutico, “Constant Climate”, per trasportare questi vaccini in completa sicurezza. Nel 2019 IAG Cargo ha inaugurato un nuovo centro specializzato nel trattamento di prodotti farmaceutici presso il Cargo Terminal di Madrid e, da quando è iniziata la distribuzione del vaccino COVID-19, ha già distribuito più di un milione di dosi in tutto il mondo attraverso i suoi Cargo Terminal a Madrid, Londra e Dublino.

BRITISH AIRWAYS: PARTNERSHIP CON CON RECKITT BENCKISER COME PARTE DEL SUO IMPEGNO CONTINUO PER CLIENTI E DIPENDENTI – British Airways ha annunciato oggi che collaborerà con l’iconic hygiene brand Dettol, come parte del suo impegno costante per aiutare i propri clienti e colleghi a sentirsi al sicuro. Da marzo 2021 i clienti di British Airways avranno accesso a una gamma di prodotti Dettol, che hanno dimostrato di uccidere il 99,9% dei batteri e il Coronavirus (SARS-COV-2). I protocolli di pulizia aggiornati della compagnia aerea che utilizzano i prodotti Dettol sono stati supportati dalla London School of Hygiene and Tropical Medicine. Al Terminal 5 di Heathrow, le Dettol hand sanitiser stations saranno posizionate in tutti i banchi check-in, consegna bagagli self-service, lounge e ai gate di partenza, sostituendo le attuali sanitisation stations con prodotti Dettol. La compagnia aerea utilizzerà anche salviette, detergenti e spray antibatterici Dettol per mantenere pulite le superfici in aeroporto e nelle sue lounge. In volo, British Airways introdurrà una salvietta igienica antibatterica Dettol. Ad ogni cliente verrà consegnato un pacchetto contenente la salvietta quando salirà a bordo dell’aeromobile. Carolina Martinoli, British Airways’ Director of Brand and Customer, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di accogliere nuovamente i nostri clienti a bordo, siamo orgogliosi di annunciare la nostra partnership con Dettol, un brand affidabile e noto. All’inizio della pandemia abbiamo introdotto una serie di misure protettive in ogni fase del percorso del cliente e riteniamo che la nostra partnership con Dettol sia una grande aggiunta”. Rahul Kadyan, Executive Vice President of Global Business Solutions for Reckitt Benckiser (RB), ha dichiarato: “La nostra collaborazione con British Airways è entusiasmante, poiché entrambi condividiamo lo stesso obiettivo di proteggere i viaggiatori. Questa è una partnership ideale per RB e Dettol, per aiutare a promuovere standard elevati di igiene e rassicurare i consumatori che possono godere dell’esperienza British Airways”. Il Professor James Logan, a member of the London School of Hygiene & Tropical Medicine, ha dichiarato: “Alla London School of Hygiene & Tropical Medicine siamo lieti di lavorare con i dipendenti di British Airways e RB per consigliarli sul programma”.