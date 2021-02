Emirates SkyCargo lavora con l’UNICEF per la distribuzione dei vaccini per il COVID-19

Emirates SkyCargo ha siglato un accordo con l’UNICEF al fine di rendere prioritario il trasporto dei vaccini per il COVID-19, dei farmaci essenziali, delle apparecchiature mediche e delle altre forniture urgenti per aiutare a combattere il COVID-19. Questo annuncio è l’ultima di una serie di azioni messe in atto dalla divisione cargo di Emirates al fine di aiutare le comunità di tutto il mondo a riprendersi dal devastante impatto della pandemia.

L’Humanitarian Airfreight Initiative promossa dall’UNICEF coinvolge una serie di partner in grado di distribuire forniture essenziali in oltre 100 mercati, a supporto della COVAX Facility, che mira a garantire a livello globale l’equo accesso ai vaccini per il COVID-19. L’Humanitarian Airfreight Initiative dell’UNICEF fungerà anche da modello per la cooperazione internazionale in caso di future crisi sanitarie e umanitarie.

“Ogni singolo giorno è importante nella lotta contro il COVID-19 e prima le comunità avranno accesso ai vaccini, prima potranno arginare la diffusione del virus e iniziare a risollevarsi. In qualità di attore globale che vola verso oltre 130 destinazioni, Emirates SkyCargo si è impegnato a contrastare la pandemia fin dal primo momento, lanciando una serie di iniziative volte ad accelerare la distribuzione dei vaccini, sfruttando l’hub internazionale di Dubai. Attraverso la nostra partnership con l’UNICEF, faremo un altro passo in avanti per facilitare la distribuzione dei vaccini nelle comunità più duramente colpite dalla pandemia”, ha dichiarato Nabil Sultan, Divisional Senior Vice President di Emirates, Cargo.

Emirates SkyCargo è leader nel settore cargo per quanto riguarda la distribuzione dei vaccini e degli altri prodotti farmaceutici che necessitano di una temperatura controllata. Il vettore dispone di una rete globale che si estende in sei continenti, una moderna flotta di aerei widebody e una struttura all’avanguardia certificata EU GDP dedicata allo stoccaggio e al trasporto dei farmaci.

L’Emirates SkyCentral DWC allestito recentemente a Dubai dispone di oltre 15.000 metri quadrati di area dedicata allo stoccaggio di prodotti farmaceutici. Il sito opera a temperatura controllata, il che consente gestire la distribuzione su larga scala dei vaccini COVID-19.

A gennaio 2021, sotto le direttive del Vicepresidente e Primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Emirates SkyCargo ha unito le forze con DP World, International Humanitarian City e Dubai Airports al fine di creare un’alleanza che consenta il trasporto rapido dei vaccini COVID-19 verso i paesi in via di sviluppo, sfruttando l’hub di Dubai.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)