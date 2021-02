Test sulla ISS di un antimicrobial surface coating sviluppato da Boeing e dalla University of Queensland

Gli astronauti a bordo della International Space Station (ISS) stanno conducendo esperimenti con un antimicrobial surface coating progettato per combattere la diffusione di batteri e virus, incluso il virus SARS-CoV-2 responsabile dell’attuale pandemia COVID-19.

Sviluppato da Boeing e The University of Queensland (UQ), il progetto di ricerca congiunto è stato testato a bordo del Boeing ecoDemonstrator lo scorso anno nell’ambito della Confident Travel Initiative della società.

“Mentre i test continuano in orbita e sulla Terra, siamo incoraggiati dai risultati preliminari del composto chimico antimicrobico”, ha affermato Mike Delaney, Boeing’s chief aerospace safety officer. “Esiste la possibilità di un’applicabilità su vasta scala per un rivestimento superficiale come questo, se usato insieme ad altre misure per prevenire la trasmissione di malattie”.

L’esperimento sulla ISS testa due serie identiche di oggetti, tra cui una fibbia di un airplane seat, il tessuto dei sedili e delle cinture di sicurezza e parti di un bracciolo e di un tavolino. Un set ha ricevuto il rivestimento antimicrobico della superficie, l’altro no. I membri dell’equipaggio della ISS toccano entrambe le serie di oggetti ogni pochi giorni per trasferire i microbi presenti naturalmente sulla pelle umana, nessun campione di microbi è stato inviato alla stazione per questo esperimento. Entro la fine dell’anno, gli oggetti di prova verranno restituiti sulla Terra per l’analisi presso i laboratori Boeing, per misurare l’efficacia del rivestimento superficiale in un ambiente spaziale.

“Dopo anni di sviluppo, è davvero emozionante vedere la nostra ricerca nello spazio”, ha affermato il professor Michael Monteiro dell’UQ’s Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology. “Lo scopo principale del nostro rivestimento antimicrobico era aiutare a proteggere le missioni spaziali. Dopo l’attuale pandemia, abbiamo modificato la formula del rivestimento per colpire anche il virus COVID-19 se è presente su una superficie sulla Terra. Non vediamo l’ora di continuare il nostro regime di test per ottenere le approvazioni normative”.

Un rivestimento superficiale antimicrobico in un veicolo spaziale potrebbe aiutare a garantire la salute dell’equipaggio e proteggere i sistemi del veicolo spaziale dai batteri e, in ultima analisi, può aiutare a prevenire la contaminazione interplanetaria dai microbi terrestri o di un altro pianeta.

Boeing è stata selezionata dalla NASA come prime contractor per la ISS nel 1993. Da allora, Boeing ha fornito supporto tecnico 24 ore su 24, mantenendo la stazione ai massimi livelli di performance attraverso missioni dinamiche e assicurando il pieno valore dell’esclusivo laboratorio di ricerca, disponibile per la NASA, i suoi partner internazionali e le società private per gli anni a venire.

Dal 2003 Boeing e l’Università del Queensland hanno collaborato su un ampio portafoglio di progetti di ricerca e sviluppo congiunti. Nel 2017, gli ingegneri della Boeing Research & Technology di Brisbane si sono trasferiti nell’università in una partnership unica nel suo genere per la regione Asia-Pacifico.

L’Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology (AIBN) presso UQ è stato un motore per la ricerca multidisciplinare per affrontare i problemi globali. L’AIBN ospita oltre 400 ricercatori in un’ampia gamma di discipline scientifiche.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)