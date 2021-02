Sedili Geven sul primo Airbus A330-800neo di Uganda Airlines

Uganda Airlines seleziona Piuma AQ (Alta Quota) e Comoda AQ (Alta Quota) per le loro rinomate caratteristiche di comfort, funzionalità ed estetica che migliorano la passenger experience, mentre il loro design efficiente incentrato su parti durevoli e affidabili minimizza il consumo di carburante e i costi di manutenzione.

“Siamo lieti di essere la scelta di Uganda Airlines per l’allestimento delle long haul Economy and Premium Economy Class su questo aereo”, afferma Alberto Veneruso, Managing Director of Geven. “Lavorare insieme al team di Uganda per la prima volta è stata un’enorme ispirazione per Geven. L’entusiasmo e l’eccezionale integrazione dei team di Uganda, Airbus e Geven hanno svolto un ruolo significativo in questa consegna di successo. Abbiamo lavorato a stretto contatto con un approccio cooperativo sin dalle prime fasi di questo processo di 9 mesi. Grati per la fiducia di Uganda Airlines, non vediamo l’ora di continuare e rafforzare la nostra collaborazione in futuro”.

“Siamo entusiasti della consegna dell’A330-800neo, che rafforza le capacità della nostra flotta e introduce gli standard di comfort desiderati per le nostre operazioni a lungo raggio. Siamo orgogliosi del nostro aereo ben equipaggiato, che presenta un layout a tre classi, inclusa una fully lie-flat business class”, afferma Cornwell Muleya, CEO of Uganda Airlines.

“L’allestimento dell’Economy Class dell’A330-800neo con 210 Piuma AQ in un layout 2-4-2, porta il numero totale di posti installati di questo modello fino a 80.000 unità”, afferma Giovanni Vitiello, Program Manager (PMP) di Geven. “La seduta dalla forma ergonomica ha uno schienale reclinabile fino a 6”. Piuma AQ fornisce comfort a bordo degli aeromobili, rappresentando la scelta che offre una straordinaria passenger experience ed efficienza in termini di costi”, continua Vitiello.

Dotato di full integrated IFE by SPI, con video da 10,1”, Piuma AQ dispone anche di poggiatesta, generoso In-Arm Table, alimentatore per la ricarica elettronica e light weight design che dà il nome, Piuma AQ, a questo modello. Appendiabiti, portadocumenti e tasca porta oggetti migliorano il comfort a bordo. Pelle arancio e bronzo per coprisedile e poggiatesta personalizzano Piuma AQ a bordo di Uganda Airlines.

Riguardo la Premium Economy Class, i 28 posti Comoda AQ offrono il massimo comfort ai passeggeri, mantenendo la larghezza del corridoio ben al di sopra della media. Installato in una configurazione 2-3-2, Comoda AQ è un passenger-centric comfort seat con ampio schienale reclinabile di 8″.

Inoltre, il leather central console design è caratterizzato da un morbido copribraccio da 4,5 pollici e non sacrifica lo spazio per i piedi e le gambe. Inoltre la console centrale integra il PED holder. L’adjustable four-way headrest, con differential friction sugli headrest lobes per una facile regolazione e un adeguato supporto per la testa, dà il nome a questo modello di sedile: Comoda.

Il full-integrated IFE by SPI con video da 11,6 pollici migliora l’intrattenimento a bordo. Ogni sedile è dotato di un dispositivo portabottiglie rigido, appendiabiti separato, alimentatore per carica elettronica, tasca posteriore di cortesia. L’In-Arm Table di generose dimensioni è in una single leaf configuration. I colori dell’Africa ispirano la personalizzazione dei cuscini di design, con tessuto a righe orizzontali con cuciture sottili nere e rivestimento in pelle Harvest-Gold per i poggiatesta.

