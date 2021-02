Air Senegal inizia il servizio sulla rotta Dakar – Milano Malpensa

Air Senegal inizierà il servizio sulla rotta Dakar – Milano Malpensa il 17 febbraio 2021. A partire da questa data, la compagnia opererà tre voli diretti a settimana (mercoledì, sabato e domenica) tra le due città per tutto l’anno. L’operativo avrà i seguenti orari:

Volo HC417, partenza Dakar ore 01:10, arrivo Milano ore 08:00.

Volo HC418, partenza Milano ore 09:45, arrivo Dakar ore 15:00.

Questi orari permetteranno ai passeggeri da Milano di usufruire anche di un transito via Dakar per raggiungere Abidjan (ABJ), Bamako (BKO), Conakry (CKY), Banjul (BJL), Ziguinchor (ZIG) e Nouakchott (NKC). I nuovi voli sono già disponibili nel sistema di prenotazione delle agenzie di viaggio e delle agenzie Air Senegal.

Il volo per Milano Malpensa sarà operato con un aeromobile Airbus A321 da 165 posti, di cui 16 in Business class e 149 in Economy class. I passeggeri potranno inoltre beneficiare di una franchigia bagaglio che include 2 colli da 23 kg ciascuno e del nuovo programma fedeltà Teranga. Oltre alle sue interessanti tariffe di lancio, Air Senegal, fedele al suo spirito, offre un’accoglienza sempre più calorosa, ispirata alla leggendaria Teranga senegalese.

Ibrahima Kane, Amministratore Delegato di Air Senegal SA, ha dichiarato: “L’apertura di questa meta strategica, che si sposa perfettamente anche con il nuovo piano di rilancio della nostra compagnia nazionale, contribuisce al rafforzamento delle relazioni economiche e diplomatiche tra Italia e Senegal”.

(Ufficio Stampa Air Senegal)