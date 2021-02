KLM inizia il trasporto di vaccini Covid-19 nella parte caraibica del Kingdom of the Netherlands

E’ stato effettuato il primo volo dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol a Bonaire e Aruba, con una spedizione di vaccini Covid-19 destinati alla parte caraibica del Regno dei Paesi Bassi. È la prima di numerose spedizioni che consegneranno i vaccini alle varie isole nelle prossime settimane. I vaccini sono stati caricati sull’aereo alla presenza del Dutch State Secretary for Health, Welfare and Sport, Paul Blokhuis, responsabile dell’assistenza sanitaria nei Caraibi olandesi, e Pieter Elbers, CEO di KLM.

La divisione Air France KLM Martinair Cargo gestisce più di 80.000 spedizioni farmaceutiche all’anno e ha molti anni di esperienza nel trasporto di medicinali a temperatura controllata. La distribuzione dei vaccini Covid-19 pone specifiche sfide di trasporto e sicurezza e la divisione ha sviluppato un processo dedicato per garantire una distribuzione rapida, affidabile e sicura.

“Molte persone hanno lavorato a pieno ritmo per un anno per tenere sotto controllo il coronavirus nella regione caraibica del Regno. I primi vaccini che raggiungono le isole questa settimana segnano una svolta promettente nella lotta per porre fine a questa crisi”, afferma Paul Blokhuis, Dutch State Secretary for Health, Welfare and Sport.

“L’arrivo del vaccino COVID-19 è un’ottima notizia per tutti noi. Ci avvicina alla fine della pandemia e della terribile crisi che stiamo affrontando in tutto il mondo da più di un anno. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato con la nostra divisione cargo per preparare il trasporto di vaccini rapido e sicuro in tutto il mondo e ora ci siamo imbarcati in questo compito estremamente complesso e impegnativo. Il trasporto di oggi è speciale perché è il primo di una serie di voli KLM per Bonaire, Aruba, Curaçao e Sint Maarten (compresi Saba e Sint Eustatius) con vaccini Covid-19. KLM ha una lunga e unica storia di cooperazione con le isole e di conseguenza godiamo di un rapporto caloroso con loro. Anche la parte caraibica del Regno dei Paesi Bassi sta attraversando un momento difficile e siamo orgogliosi e felici di essere al servizio della loro gente in questo modo”, afferma Pieter Elbers, CEO di KLM.

Ciascuno dei vari vaccini ha i propri requisiti di temperatura: da +2 a +8 gradi Celsius, congelato a –20 gradi Celsius o tra –70 e –80 gradi Celsius. È fondamentale che queste temperature siano garantite durante l’intera operazione di trasporto. Il vaccino Pfizer spedito oggi a Bonaire e Aruba è stato imballato con dry ice. Ciò lo manterrà alla giusta temperatura per diversi giorni, a condizione che i contenitori siano conservati in un ambiente compreso tra +2 e +25 gradi Celsius. All’arrivo a Bonaire e ad Aruba, i vaccini vengono immediatamente conservati in un ambiente a temperatura controllata idoneo.

(Ufficio Stampa KLM)