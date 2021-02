Etihad Airways e Gulf Air annunciano uno Strategic Commercial Cooperation Agreement

Etihad Airways e Gulf Air, compagnia aerea nazionale del Regno del Bahrain, hanno firmato uno Strategic Commercial Cooperation Agreement (SCCA) per approfondire la loro partnership tra Abu Dhabi e Bahrain e oltre i rispettivi hub.

L’ampio SCCA, soggetto all’ottenimento delle approvazioni governative e normative applicabili, definisce azioni specifiche per approfondire e ampliare la cooperazione commerciale, basandosi sul Memorandum of Understanding (MOU) firmato dalle compagnie aeree nel 2018.

Lo SCCA prevede un approccio graduale per una più stretta collaborazione tra i partner. Nella prima fase, entro giugno 2021, il campo di applicazione del codeshare agreement, firmato per la prima volta nel 2019, sarà notevolmente ampliato. Etihad e Gulf Air saranno in grado di offrire fino a 30 destinazioni combinate aggiuntive oltre gli hub di Abu Dhabi e Bahrain, in Medio Oriente, Africa, Europa e Asia.

I partner lavoreranno insieme per ottimizzare le operazioni congiunte sulla rotta Abu Dhabi-Bahrain, con miglioramenti alla network connectivity su ciascuno degli hub dei partner. I partner miglioreranno anche le loro rispettive offerte ai premium tier customers di Etihad Guest e Falconflyer, compreso l’accesso reciproco alle lounge negli hub e un maggiore riconoscimento attraverso il viaggio, indipendentemente dalla compagnia aerea operante.

Inoltre, i partner lavoreranno insieme per migliorare il customer journey su Abu Dhabi – Bahrain, rendendolo più fluido, indipendentemente dal vettore operativo, con politiche e prodotti migliorati e armonizzati in aree come bagagli e accessori.

Il MOU del 2018 prevedeva anche l’esplorazione di MRO, pilot and crew training, cargo opportunities, che le parti rivedranno ora alla luce delle attuali opportunità di mercato e delle esigenze.

Lo Strategic Commercial Cooperation Agreement è stato firmato da Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, e dal Captain Waleed AlAlawi, Gulf Air’s Acting Chief Executive Officer.

Tony Douglas ha dichiarato: “Questo accordo rafforza la partnership in corso tra le nostre due compagnie aeree. Non vediamo l’ora di esplorare modi pragmatici in cui i due vettori possono lavorare sempre più perfettamente tra le nostre due capitali, migliorare i vantaggi e la customer experience per i nostri frequent travelers ed estendere ulteriormente la portata dei network congiunti oltre i nostri hub”.

Il Capitano AlAlawi ha dichiarato: “Il nostro rapporto con Etihad Airways è sempre stato forte e oggi stiamo raggiungendo un livello più alto di collaborazione con molte più opportunità all’orizzonte tra i vettori nazionali del Regno del Bahrain e degli Emirati Arabi Uniti. Questo accordo consentirà a entrambi di offrire un’esperienza più elevata ai passeggeri e di ampliare le loro opzioni di viaggio”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)