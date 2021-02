Austrian Airlines prevede di incrementare gradualmente il flight schedule

Dopo un breve picco nel flight schedule durante il periodo natalizio e fino al 15% dell’offerta di voli in gennaio e febbraio, Austrian Airlines prevede di aumentare continuamente l’orario dei voli fino all’estate. Più di 20 destinazioni verranno riprese per il summer flight program, tra cui: Barcellona, Dubrovnik, Firenze, Goteborg, Kosice, Cracovia, Lviv, Odessa o Oslo. Nella rete di rotte intercontinentali, Amman, Bangkok, Chicago e Tokyo sono tornate nel piano di volo. In piena estate, il vettore austriaco prevede una maggiore domanda di viaggi per le vacanze e si sta quindi concentrando sulle destinazioni turistiche.

L’attenzione principale continuerà ad essere su Grecia e Cipro, ma anche Italia, Spagna e Turchia sono le speranze per l’estate del 2021. Ad esempio, ci saranno fino a 10 voli a settimana per Heraklion (Creta) o 16 per Larnaca (Cipro). Anche popolari destinazioni di vacanza come Palma di Maiorca, Ibiza, Rodi, Mykonos, Kos, Catania e le Isole Canarie sono in programma con maggiore frequenza. Vi saranno fino a 150 voli settimanali verso destinazioni di vacanza in estate.

“Ci aspettiamo un aumento della domanda nel settore del turismo in estate e quindi stiamo aumentando la nostra offerta per le destinazioni di vacanza fino al 20% da luglio”, spiega Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines. “La fase di prenotazione per la stagione delle vacanze 2021 è attualmente in corso. Con il nostro programma di voli ampliato, vogliamo creare un’offerta attraente per le vacanze per tutti gli austriaci. Ovviamente, l’ulteriore sviluppo dipende in larga misura dall’andamento della pandemia e dalle politiche di viaggio associate”.

Per la prima volta dal 2009, Austrian Airlines volerà di nuovo ad Hannover nel 2021 summer flight schedule. Inizialmente, la rotta, che in precedenza era servita da Eurowings, sarà in programma due volte a settimana e la frequenza sarà continuamente aumentata fino all’estate. Così, da luglio, saranno offerti due collegamenti giornalieri. Con il lancio della rotta, Austrian amplia la propria rete di collegamenti in Germania. Grazie al collegamento con l’hub di Vienna, i viaggiatori dal bacino di utenza di Hannover beneficeranno di numerose opzioni di trasferimento verso l’Europa centrale e sud-orientale, nonché il Medio Oriente. La nuova destinazione può essere prenotata d’ora in poi. Il primo volo avrà luogo il 25 marzo.

Sul sito web di Austrian Airlines, i passeggeri troveranno informazioni sui viaggi in tempi di coronavirus, i regolamenti di viaggio specifici per paese e le informazioni sui cambi di prenotazione flessibili. Le informazioni vengono aggiornate su base continuativa.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)