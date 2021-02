Il Gulfstream G700 supera le 1.100 Flight Hours

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che il Gulfstream G700 flight-test program ha compiuto progressi significativi, superando le 1.100 ore di volo e completando nuovi regimi di test, il tutto entro il primo anno del programma.

Dopo il suo volo inaugurale il 14 febbraio 2020, il G700 ha completato con successo diverse critical phases-of-flight tests, tra cui envelope expansion, flutter, aerodynamic stalls, flying qualities, flight control systems and air-data testing. La test fleet ha quindi condotto winglet and wing-ice shape stall testing, loads testing and initial cold-weather testing presso il McKinley Climatic Laboratory alla Eglin Air Force Base in Florida.

I test aircraft hanno eseguito avionics testing in Chicago, nonché a Van Nuys, San Jose e Oakland, in California. Più di recente, il G700 ha iniziato i flight-into-known-icing (FIKI) testing e ha completato con successo gli high-altitude engine-performance testing al Telluride Regional Airport in Colorado, a un’altitudine di 9.078 piedi / 2.767 metri. Il velivolo è inoltre sottoposto a high-intensity radiated fields/indirect effects of lightning (HIRF/IEL) testing.

“Grazie all’eccezionale team di Gulfstream, il G700 flight-test program sta andando molto bene”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Il velivolo stesso si è comportato in modo impeccabile. Abbiamo passato l’anno scorso a testare rigorosamente questo maturo high-performing aircraft per i nostri clienti e non vedo l’ora di continuare a farlo nei prossimi mesi, mentre ci muoviamo costantemente verso la certificazione e le consegne ai clienti”.

Dal flight-test program lanciato nel febbraio 2020, si sono aggiunti altri quattro test aircraft. Durante gli envelope expansion testing, il velivolo si è comportato in sicurezza ben oltre la sua maximum operations speed and cruise altitude, volando perfettamente a Mach 0,99 e a 54.000 piedi / 16.459 m.

Gulfstream sta anche testando il Symmetry Flight Deck migliorato del G700, compreso il Gulfstream Predictive Landing Performance System. Il sistema è un grande safety differentiator, fornendo ai piloti advanced warning riguardo potenziali runway excursions, per consentire loro di regolare approaches or go around. Il G700 Symmetry Flight Deck include anche Enhanced Flight Vision System e Synthetic Vision di Gulfstream su dual head-up displays.

Oltre ai cinque test aircraft in volo, il G700 flight-test program includerà un fully completed production test aircraft per valutare gli elementi interni in tutte le aree abitative del velivolo, compresi i nuovi sedili pluripremiati e il nuovo new ultrahigh-definition circadian lighting system di Gulfstream. L’interno del G700 presenta anche un ultragalley, il più grande del settore; una grand suite con optional shower; six-place conference and dining table; 20 finestrini panoramici; la Gulfstream Cabin Experience con aria fresca al 100%, mai ricircolata, low cabin altitude and whisper-quiet noise levels.

(Ufficio Stampa Gulfstream – Photo Credits: Gulfstream)