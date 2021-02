Emirates offre contenuti esclusivi agli agenti di viaggio attraverso la piattaforma Emirates Gateway

Emirates offrirà servizi e contenuti esclusivi dedicati agli agenti di viaggio partner attraverso la propria piattaforma NDC, Emirates Gateway, a partire dal 1° luglio 2021. Sempre a partire dallo stesso giorno, verrà applicato un supplemento su tutte le prenotazioni effettuate tramite Global Distribution Systems (GDS).

Emirates Gateway è stato lanciato ad ottobre 2020 e rappresenta una pietra miliare del progetto di Emirates che mira a soddisfare le esigenze di un mercato dinamico, fornendo ai partner commerciali una scelta di opzioni di connessione, prodotti differenziati e benefici attraverso vari canali.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è quello di consentire ai nostri partner commerciali di offrire ai clienti esperienze ancora migliori. Siamo felici di presentare le nuove caratteristiche e i vantaggi esclusivi che offre loro Emirates Gateway, piattaforma lanciata appositamente per superare i limiti degli attuali sistemi legacy e fornire agli agenti una vasta gamma di contenuti e opzioni aggiuntive. Siamo lieti del supporto e dei feedback positivi forniti, fino ad oggi, dai nostri partner commerciali e GDS. Emirates crede fermamente nelle relazioni sane e durature costruite con tutti gli attori che compongono l’ecosistema dei viaggi, e continueremo a lavorare con impegno per coltivare i rapporti che abbiamo costruito nel corso degli anni, attraverso servizi di grande valore”.

Le agenzie che non hanno ancora sottoscritto l’Emirates Gateway, possono continuare ad accedere ai contenuti EDIFACT – legacy di Emirates attraverso i partner GDS della compagnia aerea Amadeus, Travelport, Travelsky, Infini e Sirena. Tuttavia, al fine di contenere il costo più elevato sostenuto da Emirates attraverso la distribuzione GDS, a partire dal 1° luglio 2021, le prenotazioni effettuate tramite GDS saranno soggette a un supplemento di distribuzione che varia tra 14 e 25 dollari a biglietto a seconda della lunghezza della tratta.

Emirates sta lavorando a stretto contatto con i partner commerciali interessati per portarli a bordo dell’Emirates Gateway, che fornisce l’accesso alla più ampia gamma di prodotti tariffari Emirates, inclusi contenuti esclusivi non disponibili nei canali indiretti, e dove le prenotazioni non incorreranno in una Distribution Surcharge.

Dal 1° luglio 2021, saranno disponibili per gli agenti, attraverso l’Emirates Gateway, i seguenti contenuti NDC: accesso alla tariffazione differenziata dei biglietti, a tariffe promozionali dedicate e prevendite; possibilità di vendere spazi per bagagli extra, fornendo al cliente una migliore esperienza di viaggio; accesso a contenuti di valore; prezzi differenziati per alcuni servizi accessori; accesso più rapido a nuovi prodotti accessori.

I contenuti di Emirates Gateway sono accessibili attraverso tre soluzioni flessibili di accesso:

Emirates Booking Portal: un portale web di prenotazione user-friendly disponibile in 16 lingue, connesso direttamente ai sistemi di prenotazione Emirates, in grado di semplificare il processo di prenotazione, di emissione dei biglietti e l’assistenza post-vendita.

Emirates Gateway Direct: fornisce accesso ai contenuti Emirates attraverso le API NDC standard IATA, permettendo ai partner commerciali della Compagnia aerea di sviluppare applicazioni in grado di soddisfare le loro esigenze.

Emirates Gateway Sync: collegamento semplificato a prodotti e servizi Emirates forniti da partner tecnologici leader del settore, registrati IATA e certificati Emirates.

Gli agenti di viaggio interessati a Emirates Gateway possono ottenere maggiori informazioni dal portale Emirates Partners (emirates.partners) o contattare il team di vendita Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)