Airbus riporta i Full-Year 2020 results

Airbus SE ha riportato i risultati finanziari consolidati per l’intero anno (FY) 2020 e ha fornito indicazioni per il 2021.

“I risultati del 2020 dimostrano la resilienza di Airbus nella crisi più impegnativa che ha colpito l’industria aerospaziale. Voglio ringraziare i nostri team per i loro grandi risultati nel 2020 e riconoscere il forte sostegno dei nostri Helicopters and Defence and Space business. Vorrei anche ringraziare i nostri clienti, fornitori e partner per la loro fedeltà ad Airbus”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “Rimangono molte incertezze per il nostro settore nel 2021, poiché la pandemia continua a colpire vite, economie e società. Abbiamo emesso una guidance per fornire una certa visibilità in un ambiente volatile. A lungo termine, la nostra ambizione è guidare lo sviluppo di un’industria aerospaziale globale sostenibile”.

I net commercial aircraft orders sono pari a 268 (2019: 768 aeromobili) con order backlog composto da 7.184 aeromobili commerciali al 31 dicembre 2020. Airbus Helicopters ha registrato 268 ordini netti (2019: 310 unità), di cui 31 NH90 per la Bundeswehr tedesca nel Q4 e 11 H160. L’acquisizione di ordini in valore di Airbus Defence and Space è aumentata del 39% su base annua, a 11,9 miliardi di euro, principalmente guidata dalle grandi acquisizioni di contratti in Military Aircraft. Ciò includeva un contratto firmato a novembre per la consegna di 38 nuovi Eurofighter per l’aviazione tedesca.

L’assunzione consolidata di ordini in valore è diminuita a 33,3 miliardi di euro (2019: 81,2 miliardi di euro) con il portafoglio ordini consolidato valutato 373 miliardi di euro al 31 dicembre 2020 (fine anno 2019: 471 miliardi di euro). La diminuzione del valore del portafoglio ordini degli aeromobili commerciali riflette il maggior numero di consegne rispetto all’acquisizione di ordini, l’indebolimento del dollaro USA e una valutazione della backlog’s recoverability.

I ricavi consolidati sono scesi a 49,9 miliardi di euro (2019: 70,5 miliardi di euro), trainati dal difficile contesto di mercato che ha avuto un impatto sul commercial aircraft business, con il 34% di consegne in meno su base annua.

Sono stati consegnati un totale di 566 aerei commerciali (2019: 863 aeromobili), di cui 38 A220, 446 A320 Family, 19 A330, 59 A350 e 4 A380. Durante il quarto trimestre 2020 sono stati consegnati un totale di 225 aerei commerciali, di cui 89 a dicembre.

Nel 2020 Airbus Helicopters ha consegnato 300 unità (2019: 332 unità) con ricavi in aumento di circa il 4%, beneficiando di un mix di prodotti favorevole e di una crescita dei servizi. I ricavi di Airbus Defence and Space sono diminuiti di circa il 4%, riflettendo principalmente il volume inferiore e l’impatto di COVID-19 sulla fase di business, principalmente nei sistemi spaziali.

Consolidated EBIT Adjusted pari a 1,706 miliardi di euro (2019: 6,946 miliardi di euro). Ciò riflette principalmente la performance più debole di commercial aircraft , supportata da un forte contributo di Airbus Helicopters e Airbus Defence and Space.

L’Airbus EBIT Adjusted di 618 milioni di euro (2019: 5,947 miliardi di euro) riflette principalmente le ridotte consegne di aeromobili commerciali e la conseguente minore efficienza dei costi. Include anche -1,1 miliardi di euro di oneri relativi a COVID-19. Nel gennaio 2021 è stato comunicato un aggiornamento sui tassi di produzione in risposta al contesto di mercato, con tassi che rimarranno inferiori più a lungo.

L’Airbus Helicopters EBIT Adjusted è aumentato a 471 milioni di euro (2019: 422 milioni di euro), principalmente guidato da solide government-related activities e da un’esecuzione affidabile del programma. Comprende anche minori spese di ricerca e sviluppo (R&S) che riflettono la fine del processo di certificazione di EASA per il five-bladed H145 e l’H160.

L’EBIT Adjusted di Airbus Defence and Space è aumentato a 660 milioni di euro (2019: 565 milioni di euro), riflettendo principalmente le misure di contenimento dei costi e le minori spese di ricerca e sviluppo, in parte compensate dall’impatto di COVID-19, compreso il launcher business.

Durante l’anno sono stati consegnati un totale di 9 A400M military airlifters, con il Belgio che ha preso in consegna il primo di sette aerei a dicembre. Sono stati compiuti buoni progressi con la tabella di marcia delle capacità del velivolo, inclusa la flight test campaign for Automatic Low Level Flight certification.

Le spese consolidate autofinanziate in ricerca e sviluppo sono diminuite a 2,858 miliardi di euro (2019: 3,358 miliardi di euro).

Consolidated EBIT (reported) pari a -510 milioni di euro (2019: 1,339 miliardi di euro), comprese le rettifiche per un totale netto di -2,216 miliardi di euro (queste comprendevano tra le altre cose -1,202 miliardi di euro relativi al piano di ristrutturazione aziendale e -385 milioni di euro relativi al costo del programma A380).

Consolidated net loss pari a -1,133 miliardi di euro (2019: -1,362 miliardi di euro). Include il risultato finanziario di -620 milioni di euro (2019: -275 milioni di euro).

Il consolidated free cash flow before M&A and customer financing è stato pari a -6,935 miliardi di euro (2019: 3,509 miliardi di euro), incluso il pagamento delle compliance-related penalties di -3,6 miliardi di euro nel primo trimestre del 2020.

Nel corso del 2020 sono state adottate varie misure per mantenere una forte posizione di liquidità durante la crisi COVID-19, inclusa una nuova linea di credito da 15 miliardi di euro.

Dato il contesto economico globale, non sarà proposto alcun dividendo per il 2020. Questa decisione mira a rafforzare la resilienza finanziaria della Società.

Come base per la guidance 2021, la Società assume che non vi siano ulteriori interruzioni per l’economia mondiale, il traffico aereo, le operazioni interne della Società e la sua capacità di fornire prodotti e servizi. Su questa base, la Società si prefigge di raggiungere almeno nel 2021: stesso numero di consegne di aeromobili commerciali del 2020; EBIT adjusted di 2 miliardi di euro; breakeven free cash flow before M&A and customer financing.

(Ufficio Stampa Airbus)