Air Côte d’Ivoire riceve il suo primo Airbus A320neo

Air Côte d’Ivoire, il vettore nazionale della Costa d’Avorio con base ad Abidjan, ha preso in consegna il suo primo Airbus A320neo, diventando il primo operatore di questo tipo di aeromobile nella regione dell’Africa occidentale. Questo aeromobile di ultima generazione si unirà all’esistente flotta Airbus di Air Côte d’Ivoire, composta da sei aeromobili.

Con livelli di efficienza migliorati, questo nuovo aeromobile sarà impiegato sulla rete regionale di Air Côte d’Ivoire per servire Senegal, Gabon e Camerun. Destinazioni come il Sudafrica saranno aggiunte in una fase successiva, evidenziando la flessibilità operativa dell’A320neo. Alimentato da motori CFM Leap-1A, l’aeromobile è configurato con un layout a due classi con 16 poltrone in Business e 132 poltrone in Economy Class.

“I passeggeri beneficeranno della cabina più ampia di qualsiasi single aisle aircraft, di high-speed Internet connectivity e in-flight entertainment system di ultima generazione”, afferma Airbus.

Il primo A320neo di Air Côte d’Ivoire è decollato da Tolosa trasportando 1 tonnellata di beni umanitari tra cui attrezzature mediche e giocattoli. In collaborazione con Aviation sans Frontières e Airbus Foundation, la missione fa parte dell’iniziativa di responsabilità sociale di Air Cote d’Ivoire. I beni trasportati serviranno alle ONG locali di Abidjan, sostenendo così il settore dell’istruzione e della salute nel paese.

Air Côte d’Ivoire opera una flotta composta da dieci aeromobili, tra cui tre A319 e tre A320, che servono 25 destinazioni nazionali e regionali in Africa occidentale e centrale.

La Famiglia A320neo incorpora le ultime tecnologie tra cui i motori di nuova generazione, Sharklets e elementi aerodinamici, che insieme offrono il 20% di risparmio di carburante e riduzione di CO2. La Famiglia A320neo ha ottenuto 7.450 ordini da quasi 120 clienti.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)