Alitalia amplia la propria offerta assicurativa con la polizza anti Covid-19

Alitalia, in partnership con la compagnia assicurativa Chubb, ha ampliato le garanzie del proprio pacchetto assicurativo “Alitalia Programma Viaggi”, estendendo la copertura anche ai casi di contagio da Covid-19.

Con questa integrazione, la proposta assicurativa offerta da Alitalia include ora anche la copertura delle spese per annullamento o modifica del viaggio in caso di contagio da Covid-19, un servizio di assistenza in viaggio 24 ore su 24 tramite la centrale operativa Chubb e la presa a carico delle spese mediche da sostenere all’estero (entro limiti e massimali previsti dalla polizza).

La polizza comprende anche garanzie in caso di furto, danneggiamento o ritardata consegna del bagaglio, nonché in caso vi sia necessità di riprogrammare il volo eventualmente perso. Con l’acquisto di “Alitalia Programma Viaggi” i soci MilleMiglia potranno infine accumulare fino a 500 miglia sul proprio conto personale, in base alla destinazione del viaggio.

Il pacchetto assicurativo può essere acquistato in abbinamento al biglietto Alitalia per tutte le destinazioni servite dalla Compagnia. Tutta la documentazione della polizza contenente massimali, franchigie e limitazioni della copertura assicurativa “Alitalia Programma Viaggi”, è accessibile tramite la pagina del sito alitalia.com: https://www.alitalia.com/it_it/volare-alitalia/servizi-aggiuntivi/assicurazione.html.

(Ufficio Stampa Alitalia – Photo Credits: Alitalia)